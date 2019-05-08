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Московский листок

Украина объявит вне закона все российские паспорта, выданные жителям Донбасса

Опубликовано 08.05.2019 в разделе комментариев 0

Украина объявит вне закона все российские паспорта, выданные жителям Донбасса

Правительство Украины признает недействительными российские паспорта, которые выдаются украинским гражданам в Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, добавив, что обратится к государствам мира с призывом также признать недействительными подобные документы.

"Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными", - сказал он.

Напомним, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

 



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