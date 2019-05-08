Очередной SuperJet "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова в Москву из-за поломки

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi SuperJet 100, который должен был лететь из аэропорта Ростова-на-Дону "Платов" в Москву, был задержан по техническим причинам. Пассажиры отправились другими рейсами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Один рейс "Аэрофлота" в Москву задержан, пассажиров пересадили на другие рейсы", - сказал собеседник агентства, уточнив, что самолет задержали по техническим причинам.

Информированный источник в экстренных службах региона сообщил агентству, что причиной задержки авиарейса стала заевшая педаль самолета Sukhoi SuperJet 100.

Ранее стало известно, что в столичном аэропорту Шереметьево на два с половиной часа задержали вылет SSJ-100 в Ригу из-за запаха гари на борту. Пассажиров вернули в аэропорт и через два часа отправили в Ригу другим Superjet.

Вечером 5 мая, следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.