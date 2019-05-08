Россельхознадзор: каждый пятый молочный продукт в РФ являлся фальсификатом

Каждый пятый проверенный Россельхознадзором молочный продукт на прилавке российских магазинов оказался фальсификатом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу", - отмечается в сообщении.

По подсчетам ведомства, в стране ежегодно производится около пяти с половиной миллиона тонн переработанного питьевого молока, три миллиона тонн кисломолочных продуктов и 400 тысяч тонн мороженого.

Ранее Россельхознадзор назвал регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции. Лидерами антирейтинга стали Сахалин, где десять из десяти исследованных партий молочной продукции оказались фальсифицированными, Ямало-Ненецкий округ (ЯНАО), где данный показатель составил 73,5%, и Астраханская область (почти 72%). Топ-пять замыкают Мурманская область (60,71%) и Ханты-Мансийский автономный округ (59,65%).