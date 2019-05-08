Более половины россиян назвали ситуацию в здравоохранении плохой

Большинство россиян недовольны состоянием российской системы здравоохранения. 53% оценили ее отрицательно и только 7% положительно, следует из результатов апрельского опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Еще 32% дали системе здравоохранения оценку "удовлетворительно".

Чуть меньше половины опрошенных (43%) заявило, что не видят изменений в отечественной медицине за последние пару лет. Еще 36 % россиян убеждены, что ситуация только ухудшается. Подвижки к улучшению ситуации удалось обнаружить только 14% наших сограждан.

Основными "проблемными точками" медицины, граждане считают дороговизну лечения и лекарств (66%), нехватку врачей, специалистов (59%) и длительные сроки ожидания медицинской помощи (39%).

Среди распространенных проблем респонденты также отметили плохую организацию приема пациентов в медучреждениях (38%) и рост доли платных услуг в государственном здравоохранении (29%).