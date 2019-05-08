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Московский листок

На Алтае семь туристов погибли при сходе лавины

Опубликовано 08.05.2019 в разделе комментариев 0

На Алтае семь туристов погибли при сходе лавины

Группа новосибирских туристов из девяти человек попала 6 мая под лавину на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, в результате семь человек погибли, двоим удалось выжить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"6 мая в районе Южно-Чуйского хребта произошел сход лавины: семь человек погибли, двое выживших только сегодня добрались до села Кош-Агач. Сообщить ранее о происшествии они не могли: там [в горах] связи не было. Сообщили только сегодня. В 14:00 (10:00 мск) на место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ, извлечения туристов из-под лавины", - сказал собеседник агентства.

По данным спасателей, под лавину попали туристы секции горного туризма Новосибирского государственного университета. С 1 по 15 мая они должны были совершать горный поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта. "При регистрации, а также за два дня до выхода на маршрут до руководителя группы доводился прогноз о неблагоприятных погодных условиях, угрозе схода лавин, был проведен инструктаж", - отметили в МЧС.

Отмечается, что 1 и 5 мая при выходе на маршрут группа выходила на связь, сообщала о плановом прохождении. Следующий сеанс связи руководителем группы был намечен на 8 мая, когда и пропали туристы.

К месту схода лавины для проведения поисковых работ были отправлены два вертолета: 30 спасателей, семь кинологических расчетов.

Интерфакс ос ссылкой на врио главы региона Олега Хорохордина сообщает, что спасатели обнаружили тела трех из семи погибших под лавиной туристов. Поиски остальных погибших продолжаются.

 



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