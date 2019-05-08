Хулиганы-футболисты Кокорин и Мамаев получили по полтора года тюрьмы

Пресненский суд Москвы признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и приговорил назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА Новости.

Аналогичные сроки лишения свободы получили двое других фигурантов дела: брат Кокорина, Кирилл, и приятель футболистов Александр Протасовицкий.

"Суд не находит оснований для применения к подсудимым статей 64 или 73 УК РФ (ниже низшего предела и условное осуждение). Суд считает возможным исправление подсудимых только при реальном отбывании наказания", - заявил судья при оглашении приговора.

С учетом срока пребывания подсудимых в СИЗО (в следственном изоляторе один день считается за полтора в колонии общего режима) Мамаев и Протасовицкий должны будут отсидеть 6,5 месяцев, а братья Кокорины — 7,5 месяцев.

Конфликт с участием Кокорина, Мамаева и чиновником Денисом Паком произошел 8 октября 2018 года. В этот день футболисты в состоянии алкогольного опьянения напала на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а позже – на главу департамента Минпромторга Дениса Пака.