Пролетарская правда о войне сильнее, чем ложь буржуев

Товарищи! Сегодня - великий праздник - День Победы! И мы, российские трудящиеся, живущие несколько десятилетий в плену у буржуазии - мы уже знаем, что произойдет. Мы знаем, что этот великий день снова будет опозорен подлой ложью! Перед нами с праздничных трибун снова выступят наши классовые враги, наши поработители и угнетатели – те самые, кто надругался над подвигом наших прадедов, кто уничтожил все, за что они боролись.

Эти враги снова сделают все, чтобы нас обмануть, чтобы скрыть правду о войне. Правду о том, что Великая Отечественная война – это по сути продолжение Великой Октябрьской социалистической революции. Что Великая Отечественная война – это война классовая. Что в этой войне сражались не просто две враждующие державы - а два класса. С одной стороны - революционный рабочий класс Советского Союза, построивший первое в мире рабочее государство и защищавший социализм. С другой стороны - самая реакционная в мире буржуазия, буржуазия фашистской Германии, которая стремилась любой ценой уничтожить первое рабочее государство и покончить с социализмом, стереть его с лица земли, вырвать с корнем само воспоминание о нем.

Фашизм, то есть самое чудовищное проявление буржуазной реакции - против социалистической революции – вот суть этой войны. Победа советского народа в войне – это победа революции над контрреволюцией, победа социализма над капитализмом, победа революционного рабочего класса над самой зверской, самой контрреволюционной в мире буржуазией.

Вот правда о войне, и эту правду будут всячески скрывать наши классовые враги. Но наша пролетарская правда сильнее их лжи. И наш долг, долг пролетариев-коммунистов – нести эту правду трудящимся и разоблачать ложь буржуазии.

Наши прадеды в Великой Отечественной боролись за социализм! И мы, их потомки, продолжим их дело!

С праздником, товарищи! С Днем Победы!