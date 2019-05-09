Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пролетарская правда о войне сильнее, чем ложь буржуев

Опубликовано 09.05.2019 автором Иван Молотов в разделе комментариев 1

победа война
Пролетарская правда о войне сильнее, чем ложь буржуев

Товарищи! Сегодня - великий праздник - День Победы! И мы, российские трудящиеся, живущие несколько десятилетий в плену у буржуазии - мы уже знаем, что произойдет. Мы знаем, что этот великий день снова будет опозорен подлой ложью! Перед нами с праздничных трибун снова выступят наши классовые враги, наши поработители и угнетатели – те самые, кто надругался над подвигом наших прадедов, кто уничтожил все, за что они боролись.

Эти враги снова сделают все, чтобы нас обмануть, чтобы скрыть правду о войне. Правду о том, что Великая Отечественная война – это по сути продолжение Великой Октябрьской социалистической революции. Что Великая Отечественная война – это война классовая. Что в этой войне сражались не просто две враждующие державы - а два класса. С одной стороны - революционный рабочий класс Советского Союза, построивший первое в мире рабочее государство и защищавший социализм. С другой стороны - самая реакционная в мире буржуазия, буржуазия фашистской Германии, которая стремилась любой ценой уничтожить первое рабочее государство и покончить с социализмом, стереть его с лица земли, вырвать с корнем само воспоминание о нем.

Фашизм, то есть самое чудовищное проявление буржуазной реакции - против социалистической революции – вот суть этой войны. Победа советского народа в войне – это победа революции над контрреволюцией, победа социализма над капитализмом, победа революционного рабочего класса над самой зверской, самой контрреволюционной в мире буржуазией.

Вот правда о войне, и эту правду будут всячески скрывать наши классовые враги. Но наша пролетарская правда сильнее их лжи. И наш долг, долг пролетариев-коммунистов – нести эту правду трудящимся и разоблачать ложь буржуазии.

Наши прадеды в Великой Отечественной боролись за социализм! И мы, их потомки, продолжим их дело!

С праздником, товарищи! С Днем Победы!



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Кончилось лето, трава уродила! Тут субмарина в фиорды залыла! Прямо по морю шагает Вован!
!!!O!OQQ!JAVASTOTTAKI!!!&-& написал 09.05.2019 01:36
Крепко на шведов подействовал "план!
"Наши прадеды в Великой Отечественной боролись за социализм! И мы, их потомки, продолжим их дело!"
- Только тупые населюки гав-ностроечного СССР таки прос-рали, и пропили это все! Этим они вычеркнули себя из списков человечества, пополнив списки таки бы-дла - то таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Крылатая Эпоха, песни окрылявшие... Скончался советский композитор Крылатов
Крылатая Эпоха, песни окрылявшие... Скончался сове...
09.05.2019
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Ростсельмаша" и хлеба
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Рост...
09.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Битва Трамп - Цзинпин: решается судьба мира (1)
Пролетарская правда о войне сильнее, чем ложь буржуев (1)
Крылатая Эпоха, песни окрылявшие... Скончался советский композитор Крылатов (1)
Хулиганы-футболисты Кокорин и Мамаев получили по полтора года тюрьмы (10)
На Алтае семь туристов погибли при сходе лавины (1)
Более половины россиян назвали ситуацию в здравоохранении плохой (5)
Россельхознадзор: каждый пятый молочный продукт в РФ являлся фальсификатом (2)
Очередной SuperJet "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова в Москву из-за поломки (0)
Украина объявит вне закона все российские паспорта, выданные жителям Донбасса (4)
Россия оказалась в мировых лидерах по тратам на энергетические субсидии (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Красный директор о тайнах комбайна Нива, Ростсельмаша и хлеба
Дарья Митина Дарья Митина: Никто. Никуда. Не идёт.
Максим Калашников Максим Калашников: О том, как гоняют на износ моряков. И от АПН Северо-Запад
Дарья Митина Дарья Митина: Вот оно чо, Михалыч
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: На одной ноге отстоят !
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss