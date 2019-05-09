Крылатая Эпоха, песни окрылявшие... Скончался советский композитор Крылатов

Вчера умер Евгений Крылатов. Прекрасный советский композитор. Ему было 85.

В детстве с 7 до 12 лет он жил у нас в Рабочем посёлке в доме по ул. Лебедева 10.

Мы приглашали его на 90-летний юбилей посёлка в этом году к сентябрю. Но к сожалению он ушел за горизонт от нас раньше.

Он написал «Прекрасное далеко», "Крылатые качели", «Лесной олень», «Колыбельная медведицы», «Кабы не было зимы», «Снежинка» и еще много, много бессмертной музыки.

Прощайте, Евгений Крылатов. Мы не были знакомы лично, но Рабочему посёлку очень близка ваша музыка.

Спасибо, что вы были на Земле.