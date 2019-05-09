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Московский листок

Крылатая Эпоха, песни окрылявшие... Скончался советский композитор Крылатов

Опубликовано 09.05.2019 автором Анастасия Мальцева в разделе комментариев 0

Вчера умер Евгений Крылатов. Прекрасный советский композитор. Ему было 85. 

В детстве с 7 до 12 лет он жил у нас в Рабочем посёлке в доме по ул. Лебедева 10.

Мы приглашали его на 90-летний юбилей посёлка в этом году к сентябрю. Но к сожалению он ушел за горизонт от нас раньше. 

Он написал «Прекрасное далеко», "Крылатые качели", «Лесной олень», «Колыбельная медведицы», «Кабы не было зимы», «Снежинка» и еще много, много бессмертной музыки. 

Прощайте, Евгений Крылатов. Мы не были знакомы лично, но Рабочему посёлку очень близка ваша музыка. 

Спасибо, что вы были на Земле.



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