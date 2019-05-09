Битва Трамп - Цзинпин: решается судьба мира

Вопреки гипнозу кремлевской пропаганды, судьбы мира не решаются на встречах Путина и Трампа. Сотня таких встреч не стоит и малой толики настоящей схватки: протекциониста Трампа и Пекина. Введение Трампом 25-процентой пошлины на китайский импорт, если оно случится 10 мая 2019-го, и определит нашу с вами судьбу.

Впадет ли мир в новую серию сурового экономического кризиса?

Итак, не всякая ерунда типа Сирии и Венесуэлы – главный фактор, а схватка двух гигантов экономики, США и КНР. Трамп, борясь за восстановление рентабельности производства на территории Америки и за новую индустриализацию, повышает ввозные пошлины на товары из Китая с 10 до 25%.

«Президент США Дональд Трамп в воскресенье сказал, что на этой неделе повысит пошлины на китайские товары стоимостью $200 миллиардов и введет новые тарифы в ближайшее время, усилив давление на Китай в попытке заключить торговое соглашение.

Трамп сказал, что тарифы на китайские товары стоимостью $200 миллиардов в пятницу будут повышены с 10 процентов до 25 процентов, хотя в феврале американский лидер принял решение удерживать их на 10-процентном уровне на фоне прогресса торговых переговоров.

Трамп также сказал, что "в ближайшее время" планирует ввести 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $325 миллиардов. В результате тарифы могут распространиться фактически на всю продукцию, импортируемую в Соединенные Штаты из Китая.

Трамп объявил о планируемом повышении пошлин после пессимистичного отчета торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, который в частности сказал, что Китай отказывается от выполнения некоторых предыдущих договоренностей…»

https://fomag.ru/news-streem/tramp_usilivaet_davlenie_na_kitay_grozit_povysheniem_tarifov_i_novymi_poshlinami/

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Если Трамп сотворит такое, то Путин с его Сирией, Венесуэлой и «поднятием с колен» окажется смытым в канализацию. Торговая битва Вашингтона с Пекином неминуемо вызовет такие волны, что утлая экономика РФ опрокинется.

Что произойдет? Спад в экономике КНР (заградительные пошлины для экспорта на самый емкий заграничный рынок Китая). Ответные заградительные пошлины китайцев на импорт из Соединенных Штатов. Спад экономики в КНР (и в Америке тоже, да еще и с падением ее фондового рынка) означают спад в тесно связанных с Китаем и Америкой экономиках ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи. В свою очередь, спад в крупнейших экономиках планеты приведет к сокращению потребления сырья и падению цен на него. Прежде всего, речь идет об удешевлении нефти и природного газа. А затем – о металлах и лесе. Причем не на полгодика, как в 2009 г., а на долгие годы.

Что это означает для экономики РФ, ориентированной на экспорт? (22% ВВП в отличие от 9-10% в развитых странах, доля экспорта готовой продукции в вывозе – не выше 7%. Остальное – это сырье и продукция первого передела, причем мухлюющая власть в РФ записывает в «несырьевой экспорт» вывоз зерна (агросырье), меди, электричества). Для РФ – это карачун. Ускоренное проедание финансовых резервов и острейшая нехватка денег, причем даже на содержание силовых структур. Новый круг нищеты и безработицы, причем усиленный «мудрой» политикой правительства и Центробанка РФ.

Попутно оглобля кризиса со страшной силой врежет по прочим сырьевым экономикам – монархий Персидского залива. По Ирану. По Казахстану, Нигерии, Венесуэле. По Украине (основа доходов – вывоз сырья в виде угля, марганца, зерна, вывоз первопередельной продукции в виде химии, металлургических товаров, подсолнечного масла). Крайне сильно пострадают страны-мастерские с рынками сбыта в ЕС и США. То есть, Турция, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Вьетнам. Везде произойдет спад потребления нефти и нефтепродуктов.

Везде неминуемо начнется цепная реакция: стремясь спасти свои производства, страны одна за другой примутся вводить покровительственные таможенные тарифы, к чертовой маме ломая Всемирную торговую организацию и принцип свободы торговли. Создастся гигантский кризис перепроизводства всего и вся. Мир завопит от страшной боли, от социальных взрывов. Именно это, а не какая-то мифическая ядерно-мировая война, приедет к глобальной встряске. Как водится, РФ к такому повороту не готова от слова «никак». Полтора десятилетия огромных поступлений нефтедоллара путинская команда профукала, так и не построив новой промышленности в стране, оставив ее сырьевым придатком мировых фабрик. Это и станет концом путинской эпохи. Наклепанные горы оружия окажутся бесполезными.

В самих-то США неизбежен социальный спазм: из-за разорения финансового сектора и роста цен на все товары.

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По глубокому убеждению Максима Калашникова, Трамп намеренно срывает весь мир в суперкризис. Ибо думает так: «При продолжении прежнего курса деиндустриализации США все равно обречены и на внутренний крах, и на распад общества, и на долговой кризис, и на утрату долларом своего статуса. Так лучше рискнуть и попробовать провести реиндустриализацию страны с помощью покровительственных тарифов. И плевать на то, что в кризис придется столкнуть всю планету. Тут хоть какой-то шанс у Америки появляется. А иначе – вообще никакого!»

Здравствуй, новая Эра Разобщенного Мира. Грядет такое, что 1929 год покажется гораздо легче. Мы давно об этом предупреждали. Наступает эпоха расцвета нового национал-империализма, новые 30-е. Разделение планеты на несколько миров-экономик (империй), череда крахов целых стран. Москва все эти годы занималась, простите за выражение, всяким расточительным онанизмом вроде олимпиады в Сочи, мундиаля футбольного, ненужных военных авантюр в Сирии и ЦАР. Но полностью упустила два действительно спасительных направления:

- не провела реиндустриализацию РФ на принципах протекционизма в 2000-2014 годах, прокакав триллионы нефтедолларов;

- не смогла резко расширить внутренний рынок в 2014-м, создав Новороссию и увеличив население страны до 160 с лишним миллионов душ, не смогла интегрировать Белую Русь.

А теперь уже поздно. Мы все увидим страшенные корчи того порядка, что создала путинская команда. Готовьтесь. Спасти Кремль может только то, что Трамп не решится на введение заградпошлин на китайский ввоз. Глупые, вам же говорили, что Хиллари Клинтон гораздо безопаснее для вашего застойного болотца! А вы не поняли. Ну, бомбите там в Сирии, бомбите…