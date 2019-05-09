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Московский листок

Димон Тосканский сформулировал национальную идею: с шестого места на пятое!

Опубликовано 09.05.2019 в разделе комментариев 0

Димон Тосканский сформулировал национальную идею: с шестого места на пятое!

Россия перегонит Германию по размеру ВВП и войдет в пятерку крупнейших экономик мира в 2023 году, следует из утвержденного председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. 

В пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте правительства, отмечается, что единый план утвержден в целях реализации указа президента РФ от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". 

Как сообщалось, одной из задач президент поставил "вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%". 

"В настоящее время Россия занимает 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности (ППС) согласно оценке МВФ. В 2017 году отставание от Германии (которая занимает 5-е место) по данному показателю составило 4,4%, при этом ВВП России больше, чем ВВП Индонезии, занимающей 7-е место, на 19,1%", - говорится в едином плане.

"Достижение национальной цели развития предполагает выход темпов роста российской экономки на уровень несколько выше 3%. Такие темпы роста будут достаточными для сокращения разрыва по объему ВВП России по ППС от Германии, занимающей 5-е место в мире, и позволят сохранить положительный отрыв от Индонезии, находящейся на 7-й позиции, а также будут выше прогнозируемых темпов роста мировой экономики", - рассчитывают в правительстве. 

Согласно приложению к единому плану, ВВП РФ вырастет на 1,3% в 2019 году, на 2,0% в 2020 году, на 3,1% в 2021 году, на 3,2% в 2022 году, на 3,3% в 2023 году и на 3,3% в 2024 году. Перемещение с 6-го места в списке крупнейших экономик мира на 5-е место, согласно этому документу, произойдет в 2023 году, передает "Интерфакс". 

Вместе с тем в правительстве признали, что существует целый ряд факторов, которые могут помешать России догнать и перегнать Германию. Причем эти факторы, по мнению российских чиновников, исключительно внешнего характера, и от их действий практически не зависят. По данным кабинета министров, тормозят экономическое развитие России замедление темпов роста мировой экономики, падение цен на сырье, финансовый кризис, ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, торговые войны и санкции, вводимые против России после присоединения Крыма и агрессивных действий в отношении Украины и других стран. 

О внутриполитических рисках, способствующих провалу утвержденного амбициозного плана, в документе не говорится вовсе. Однако их тоже немало. Серьезным тормозом для роста экономики являются постоянно увеличивающаяся налоговая нагрузка, сокращение удельного веса трудоспособного населения в общей численности, коррупция и монополизация рынков, бюрократизация и ухудшение инвестиционного климата, усиливающаяся эмиграция наиболее предприимчивых и образованных граждан, высокая доля бюджетных расходов на оборонный комплекс и силовой блок, разгоняющаяся инфляция и сравнительная слабость национальной валюты. 

"Под трескотней лозунгов о "пятом месте в мировой экономике", о "вставании с колен", о "геополитическом одиночестве", о противостоянии заокеанскому супостату, о "наших крымах, донбассах, абхазиях, осетиях, сириях" Россию ждет продолжение долгосрочного стратегического отставания от окружающего мира", - уверен экономист и бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

От редакции: Если у оппозиционного либерала Илларионова свои претензии к системному либералу Медведеву, и они в общем-то не имеют к экономике отношения, то вот у нас, у пролетариев, вопрос только один к правительству Медведева: из чего высчитывается такой, хоть и убогий, но рост? Ну, хорошо, "макроэкономическая стабильность" - это мы понимаем, это по сути сохранение той позиции сырьевой империи, которая утвердилась при Путине, когда без остервенелой торговли нефтью и газом не мыслим бюджет. Однако почётное пятое место (не будем сравнивать со вторым - которое занимал в 1980-х после США столь ненавистный и оппозиционным, и системным либералам СССР) тоже ведь надо какими-то отраслями завоёвывать. Почему об этом ни слова в "Плане Медведева"? Или это очередная пиар-однодневка, призванная приподнять убитый рейтинг Димона Тосканского?

Очевидно, что выползти с шестого на пятое место РФ позволит всё та же Труба - которая должна вскоре заработать в направлении Турции и в направлении КНР. Газпром, который и в Подмосковье-то газ провести не может - будет прибыльно тогровать с "коллегами" силовигархии по "Силе Сибири" и "Турецкому потоку". Что ж - это и будет очередным привставанием с колен? Нет, это как раз будет сползание ниже: десятки тысяч уничтоженных при Путине заводов, то есть та самая индустрия, которая одна и могла бы вытащить РФ из сырьевой ямы, не построишь за такой короткий срок. Более того, и планов таких нет. Всё что строится в РФ - строится по инициативе ТНК, как вот недавно открытый Путиным с искренней гордостью и радостью завод "Мерседес" в Солнечногорске. То есть "точки роста" экономики по Медведеву - тщательно скрываемые две туры, газовая и нефтяная, - и этим нам предлагают вновь гордиться. Нашлась "Национальная идея" - с шестого на пятое место - прыг! Вот какой рывок имел в виду Путин и ради чего пенсионную реВОРму проводили?

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР  



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