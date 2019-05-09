Московские чиновники отчитались о доходах. Трудовых, надо думать

За прошедший год мэр Москвы Сергей Собянин заработал 7,621 млн руб., что следует из его декларации о доходах. Эта сумма на 1,09 млн руб. больше, чем прошлогодний задекларированный мэром столицы доход.

В собственности мэра указан гараж площадью 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира в России площадью 308,1 кв. м. Сведений о близких родственниках в декларации Собянина так же, как и в 2017-м, нет.

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В принципе, такой довольно скромный парень этот мэр Собянин, ну что такое доход в 100 тысяч евро в год? Даже несерьезно как-то на фоне солидных пацанов, которые в Москве тусуются. В Москве пенсионеры, и то больше получают некоторые.

И как он ухитрился на такие гроши квартирку-то прикупить в 300 метров, с московскими-то ценами? Средняя цена в новостройке в Москве за квадрпатный метр около 3 тысяч долларов. 300 метров получается под миллион "зелени". Так это мэру нашему 100 лет зарплату целиком откладывать, а самому в гараже жить и питаться в столовой мэрии объедками и одеваться в секонд-хенде для бомжей, где шмотки на вес продают. А иначе никак на квартирку не скопишь.

Или, может, пацаны подогнали - ну неудобно же, чтоб мэр в гараже жил и объедками питался?

Кстати, а зачем ему гараж, если машины нету и даже старенького мотопеда не имеется? Сдает, наверно, чтоб долги за квартирку выплатить...

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Конечно, в мэрии пацаны посерьезней, чем Собянин, имеются.

Наибольший доход в столичном правительстве, согласно документу, за прошлый год получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Его заработок по сравнению с прошлым годом тоже увеличился (81,3 млн руб. в 2018 году против 76,7 млн руб. в 2017-м). В собственности у чиновника — таунхаус в 403 «квадрата» и квартира общей площадью 175,8 кв. м. Также Черемин задекларировал два автомобиля марки Mercedes (Mercedes 500 С-221 и Mercedes S-400 4matic) и один Lexus LX 570. В пользовании несовершеннолетнего ребенка чиновника в документе указана квартира (133 кв. м.) в России и жилой дом в 425,8 «квадратов» в Израиле.

Вот я понимаю, солидный человек - ездит на трех люксовых автомобилях сразу! А то ведь ясно, что если человек два дня подряд приезжает на службу в одном и том же автомобиле, значит, не дома ночевал...

И детишек человек любит - вот ребенку несовершеннолетнему квартирку приобрел в Израиле. Наверно, теперь мается, надо ж ездить постоянно, дневник проверять, домашние задания опять же. Хорошо, что ребенок один всего, а то когда ж на службу появляться?

И очень благородно, что не стал нарушать закон, который запрещает госслужащим иметь недвижимость за рубежом. А ребенок... Что ребенок, какой спрос с несовершеннолетнего? Вырастет, конечно, сам чиновником станет - от квартирки в Израиле откажется. А не станет - откажется от квартирки в Москве. Очень все правильно и достойно.

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Наш любимый персонаж, руководитель департамента транспорта мэрии столицы Максим Ликсутов в свою очередь в этом году задекларировал два мототранспортных средства (Harley-Davidson V-Rod Muscle и Ducati XDiavel S). В прошлом году их было три. Поражает скромность чиновника. Чтобы не загружать проезжую часть столицы, глава департамента транспорта ездит на мотоцикле. Всем бы так.

Живет Ликсутов на трех своих земельных участках (от 1,37 тыс. кв. м. — до 1,4 тыс. кв. м.), в жилом доме в 2,129 тыс. кв. м., а также двух нежилых помещениях в 234,5 и 192 «квадрата» - опять скромность, помещения нежилые, а он там живет. Хотя мог бы отжать себе квартрирку в доме под реновацию. Но не стал этого делать - все людям...

Общий доход Ликсутова, по декларации, составил 19,935 млн рублей. Скромно и со вкусом, ничего лишнего. Заправить мотоцикл, позавтракать в МакДональдсе, наготу прикрыть в каком-нибудь ХЦ.

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Заместитель Собянина по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в прошлом году задекларировал 8,815 млн руб. В его собственности в документе указаны два земельных участка площадью 872 кв. м. и 995 кв. м., а также два жилых дома в 205,6 и 614,8 «квадратов». Помимо этого, в пользовании Хуснуллина, согласно декларации, находится квартира в России общей площадью 186,7 кв. м.

А это что еще за нищеброд? Все хотят быть похожими на Собянина? Не выйдет!

Это на 8 миллионов в год два дома на двух участках? Если только в тайге где-нибудь, из несортовой древесины. Но трактора в собственности нет, как выберешься на службу?.. Значит, не в тайге домишки.

Да и квартирка тоже денег стоит.

Нет, темнит что-то товарищ Хуснуллин, недоговаривает в откровенной беседе с декларацией о доходах. И не надо пристраиваться к очереди за бесплатным супом в Брюсовом переулке, все равно не поверим.

Анатолий Баранов