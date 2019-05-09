День Великой Победы для нас - праздник со слезами на глазах. Почему? победа бессмертный полк Потому что 74 года назад наши предки раздавили гитлеровскую гадину. Но теперь мы снова – под властью гадины. Другой, гибридной. И ее еще предстоит раздавить.



Эта гадина, с одной стороны, состоит из нелюдей, которые называют себя «либералами» - из монетаристов Вашингтонского консенсуса. Из тех, что захватили власть над нашей экономикой в 1991 году, обеспечив успешное разрушение русских промышленности, агрохозяйства, науки и образования, сведя в могилу как минимум 13 миллионов человек с 1991-го только в одной РФ. Они обеспечили вымирание и деградацию на нашей земле, они пировали и пируют на обломках СССР, и при Путине продолжая заправлять экономикой и финансами, обеспечивая успешное старение и вымирание моего разделенного народа. Они обеспечили статус РФ как сырьевого придатка прочего мира. Никакие пышные парады и полосатые ленточки сего не скрывают. Людоеды они…



С другой стороны, нынешняя гадина, в кольцах которой мы оказались, состоит из циничных и алчных чинуш, которые смачно жуют обломки нашей Родины. Из казнокрадов и взяточников, которые вдруг перекрасились в «патриотов», продолжая буквально опустошать РФ, давя нас тюрьмами и репрессиями, идиотскими «законами» и запретами. Они выдавливают из нас жизнь своими налогами и поборами, своим повышением пенсионного возраста. Сами – жируя, отвозя награбленное на Запад, получая там гражданство и устраивая там же свое отродье. При этом они отлично уживаются с монетаристскими изуверами. А теперь они примазываются к великой Победе 1945 года, не имея к ней ни малейшего отношения и заменяя наши символы той Победы своими полосатыми синтетическими ленточками.



Пока сия гадина не раздавлена, 9 мая для нас будет с горечью. Не желаю праздновать 9 мая с теми, кто пожрал будущее и нас с вами, и наших детей, и внуков. Кто сменял плоды великой Победы на долларовые счета в заграничных банках, на оффшоры и на недвижимость в закордонье. Меня не обманет их показное лицемерие и повязывание гвардейских лент себе на грудь.



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Мы рассматриваем неолиберализм-монетаризм, господствовавший в мире с 1980-х годов, как человеконенавистническую, садистскую идеологию. Как обоснование геноцида, причем не менее отвратительное, нежели расистские бредни Гитлера. И если нашему народу было суждено уничтожить черную гадину нацизма, водрузив знамя Победы над Берлином в 1945 году, то теперь нашему же народу необходимо раздавить гадину Великой Монетаристской Глобалии, власть циничных ростовщиков и «промывателей сознания». Пускай «Юнкерсы» теперь сменились на «Боинги» - сути дела сие не меняет. В основе что Третьего рейха, что Глобалии лежит одно и то же. У них – одни и те же прародители. И прежде всего нужно освободить от ига циничных садистов собственную страну.



Мы должны победить. А освободив себя, подняв Великую Россию, мы спасем и весь род человеческий…



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День Победы для нас будет горьким до тех пор, пока мы живем в реальности, где сбылись надежды Гитлера. Где наш народ разделен между РФ, Украиной и Белоруссией. Где Донецк – под обстрелами. Где лицемерная Москва столько лет отказывала русским Новороссии в самом праве быть русскими. Где полчища больших и малых мародеров с увлечением грызут ошметки нашей Великой Страны. Где по части уничтожения собственно русских и других коренных народов родимого Отечества, по части стирания нашей промышленности, науки, образования и культуры, по линии превращения людей в дебилов эти трупоеды ничем не уступят немецкому плану «Ост» Розенберга. Для нас они – всего лишь продолжение оккупационных гауляйтеров. Да, те как-то не додумались проводить на захваченных землях марши в честь старой победы русских над Наполеоном, эти покреативней будут. Но нас-то не обманешь! Как гиены ни силятся превратить 9 мая в свой карнавал, мы не поддаемся. И не станем освящать господство гадины портретами своих покойных фронтовиков. Они совсем не за то воевали, что нынче на Руси панует. Совсем не за барыши, откаты и отпилы сановной нелюди.



Думаю, что нам нужен еще один День Победы. Вот тогда и слезы наши высохнут. Честь и хвала непокоренным, несломленным, не стадным – и готовым драться за будущее страны и народа! У нас – свой праздник. А гиены и падальщики пускай к нему не примазываются.



Желаю всем грядущей Победы! Максим Калашников



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