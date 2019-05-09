Ветераны в атаку не ходили

В 1975 году 30-летие Победы отмечали с особенной торжественностью. Папины однополчане из 1-ой Воздушной армии собиралась в Парке культуры — тогда, если кто помнит, сквер у Большого театра и Парк были главными местами праздника. Меня папа взял с собой.

Ветеранов было много, очень много. И веселые все, обнимаются, тюльпаны, погода, музыка, обговаривают вечерний поход в ресторан... И вдруг папа говорит мне: «Видишь, доченька, этих людей? Так вот: из них никто — никто, запомни! — не ходил в атаку».

Много позже мне попадались разные данные о том, сколько в среднем жил солдат на передовой Великой Отечественной: двадцать минут, полчаса, одно наступление... Были, конечно, чудеса. Но, думаю, по большому счету папа был прав.

Сам он — летчик- аэрофотосъемщик и метеоролог — никогда и ничего о войне не рассказывал. Сразу начинал плакать.

От редакции: На знаменитом снимке фотокора Альперта - политрук Еременко, поднимающий солдат в атаку. Жить ему после этого снимка оставалось всего несколько секунд...