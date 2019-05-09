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Московский листок

Воздушный парад в Москве отменен

Опубликовано 09.05.2019 в разделе комментариев 2

победа бессмертный полк
Воздушный парад в Москве отменен

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: над городом облачно. Самолеты вернулись в пункты базирования. 

Над городом должны были пролететь символические 74 — по числу победных лет — самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

***

И правильно сделали. Самолеты не должны летать над центром густонаселенного города.

В течение десятков лет полеты над Москвой, в том числе и парадные, были категорически запрещены. Это случилось после того, как тяжелый бомбардировщик во время парада, которым командовал еще Василий Сталин, разбился - экипаж смог увести гибнущую машину за город... Мог и не успеть.

И только в путинскую эпоху решили, что им море по колена, и снова стали демонстрировать военную мощь над головами беспечных москвичей.

Каждый год армада из все более и более устаревающих машин пролетает прямо у меня над головой в Тушино, и каждый год только одна мысль - пронесло бы и на этот раз...

На этот раз пронесло. Но на будущий год "круглая дата", 75 лет. Наверно, опять полетят поражать наше воображение беспечной легкостью, с которой рискуют жизнями людей ради красивой картинки.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Да уж лучше плюхнулись все разом
на сраную Москвешку написал 09.05.2019 11:39
Вот радость-то была бы всей остальной стране!
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Мимоходом
Советский написал 09.05.2019 11:32
Мотрел эрзацпарад.Поражает то что военные унижаясь перед ЯКОБЫ ГЛАВКОМОМ ласты тянут к виску не зная то что ему окромя кипы вообще не положено носить другие атрибуты.
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