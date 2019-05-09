Воздушный парад в Москве отменен

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал. Причиной стали неблагоприятные погодные условия: над городом облачно. Самолеты вернулись в пункты базирования.

Над городом должны были пролететь символические 74 — по числу победных лет — самолета и вертолета оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и армейской авиации.

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И правильно сделали. Самолеты не должны летать над центром густонаселенного города.

В течение десятков лет полеты над Москвой, в том числе и парадные, были категорически запрещены. Это случилось после того, как тяжелый бомбардировщик во время парада, которым командовал еще Василий Сталин, разбился - экипаж смог увести гибнущую машину за город... Мог и не успеть.

И только в путинскую эпоху решили, что им море по колена, и снова стали демонстрировать военную мощь над головами беспечных москвичей.

Каждый год армада из все более и более устаревающих машин пролетает прямо у меня над головой в Тушино, и каждый год только одна мысль - пронесло бы и на этот раз...

На этот раз пронесло. Но на будущий год "круглая дата", 75 лет. Наверно, опять полетят поражать наше воображение беспечной легкостью, с которой рискуют жизнями людей ради красивой картинки.

А.Б.