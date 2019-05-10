Юрий Буларга: Я всё равно не остановлюсь

Дмитрий Кобылкин, бывший губернатор ЯНАО, на справедливые решения которого обездоленные жители Нового Уренгоя рассчитывали несколько лет, в мае 2018-го пошёл на повышение в Москву. Оставив за бортом многочисленные обращения по жилищным вопросам, обращения о совершаемых преступлениях против горожан Нового Уренгоя. Но, видимо, именно такой курс решения жилищных вопросов региона и был одобрен властями страны.

На смену Кобылкину пришёл новый губернатор - Дмитрий Артюхов. С надеждами быть услышанными новым губернатором в Приёмную посыпались многочисленные обращения с просьбами о записи на приём, телефонные, личные, но Артюхов принимать обращающихся к нему граждан почему-то не спешил, на резонансные дела об отъёме жилья не реагировал.

Таким образом прошёл уже год. Губернатор ничего не слышит, а жилищная война между горожанами и Администрацией Нового Уренгоя не утихает, более того, в неравной продолжающейся борьбе с властями жилищным активистам приходится фактически выживать.

Юрий Буларга, как раз один из тех немногих, кто не отказался от борьбы. Часть протестующих сдалась после угроз, задержаний, ювенального преследования, проблем на работе или невозможности её найти, Буларга, пройдя многие из этих испытаний, не сдаётся и по сей день.

Позади - попытка пришить фейковое дело об экстремизме (декабрь 2017-го) по заявлению зам.мэра Андрея Мартынова, в марте 2018-го попытка привлечь за якобы испорченный предвыборный плакат с Владимиром Путиным (но как оказалось, критическое отношение к властям в Новом Уренгое не только у Буларги).

Обычных задержаний, которым подвергался Буларга, то по ориентировке, то из-за приезда губернатора, то по следам своих журналистских выступлений или акций протеста - уже и не счесть.

Юрий Буларга обращался в апреле 2018-го в суд о защите своей чести и достоинства по факту клеветы на него зам.мэра Мартыновым, но принять такое заявление в суде отказались.

Ветеран Севера, ветеран МЧС, пожарный, проживший в городе 28 лет, теперь - бомж, лишённый ордерного жилья по воле городской Администрации. Из-за травм, полученных во время службы - инвалид третьей группы. Основной удар по здоровью пришёлся по зрению и позвоночнику и только через 4 года (весной 2017-го) удалось добиться преодоления блокировки спасительных квот на проведение операций (Юрий Буларга тогда выражал благодарность Михаилу Кагану, заместителю губернатора ЯНАО и московскому представительству ЯНАО за предоставление финансовой помощи в решении его медицинского вопроса).

Что же касается жилищного, то уже 10 лет Буларга вынужден скитаться по съёмным квартирам. В 2009-м он был выброшен со своей семьёй - братом, женой и двумя несовершеннолетними детьми из дома в микрорайоне Заозёрный на улицу после двух десятков лет службы. По заочному решению суда. Ордерной коттедж в пять миллионов перешёл в собственность городской Администрации.

За плечами Буларги - килограммы обращений, акции протеста, голодовка, пикеты в Новом Уренгое и в Москве, отказы в разбирательстве его дел, угрозы, невозможность найти работу в городе. Но Буларга не только не сдался, но и продолжает защищать других горожан, лишившихся жилья.

Ведь потеря крыши над головой для новоуренгойских семей стало не единичными случаями, а массовым явлением. Временное жильё, предоставляемое ранее строителям газовой столицы, давно вышло из строя, перешло в аварийное состояние, и власти города, чтобы сэкономить на предоставлении жильцам нового жилья, просто выселяют их на улицу.

В декабре 2017-го Буларга потерял свой паспорт, обратился с соответствующим заявлением в органы, на второй день паспорт нашёлся, но власти объявили ему, что его документ уже аннулирован, вынуждая к получению нового. Понимая, какими осложнениями ему это грозит, пришлось, тем не менее, согласиться - и получить новый паспорт. В старом паспорте у Буларги была прописка на отобранный у него дом по адресу - мкр-н Заозёрный, СМП-700, д. 9, в новом, который выдали, на месте прописки - чистый лист.

В городе по негласному приказу Администрации Юрия Буларгу никуда не принимают. Последняя работа, на которую удалось устроиться официально летом 2018-го - детская спортивная школа "Контакт". Но уже через полтора месяца Буларге и там сообщили о сокращении его должности. Вот что рассказывает об этом сам Юрий Буларга:

"... я пойду - то там подработаю, то там, а меня все дискриминируют - у меня дипломы техникума, я - оператор по добычи нефти и газа, по насосным станциям - такие документы у меня на руках, куча корочек, и я не могу никуда устроиться. И в охрану не могу, с оружием работал 12 лет, и не имею права охранять, ни детей, никого. Но я же не преступник, и людей спасал, с пожара вытащил двоих человек, они живые ходят, а я хожу бомжом. Интересно я на государство отработал. Как же мне быть-то?

Я устал уже скитаться, я человек, не собака, я устал уже от всего, устал защищать людей, детей, сирот, пенсионеров, ветеранов. Устал защищать. И кто мне поможет? ... Мне 40 лет, а меня уже похоронили, центр занятости не может меня устроить на работу... Они всё делают, чтобы меня уничтожить. Не хотят брать на работу, там указания просто, я куда бы ни пошёл, мне в открытую говорят: "Если мы возьмём вас на работу, то Администрация не очень хорошо это одабривает, вы же пошли против Администрации!" Выдали новый паспорт с голой пропиской, никто не берёт на работу".

29 апреля представители группы жилищных активистов - Юрий Буларга, Дмитрий Олейник и Муса Мамедов (также пострадавшие от жилищной политики новоуренгойских властей) сдали очередное обращение в Приёмную губернатора с требованием личного приёма.

"В противном случае небольшая группа людей готова выйти на бессрочную голодовку с целью быть услышанными другими регионами России", - говорится в обращении.

Юрий Буларга добавляет: "Если Артюхов - честный губернатор, я считаю, что он обязан со мной встретиться. ... Да нас там ряд таких, ряд людей, которых Костогриз лишает жилья, пишет возражения в суде, и судья выносит в пользу Администрации решения. Коррумпированные, заведомо ложные и необоснованные решения... У меня есть все факты, чтобы показать т. Артюхову эту коррупцию, эту схему, мошенничество... Вот я и хочу Артюхову показать - прав я или нет. Я всё-равно не остановлюсь".