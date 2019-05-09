Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитарную символику" в "Бессмертный полк"

Опубликовано 09.05.2019 в разделе комментариев 1

вов киев декоммунизация бойкот победы

На марше "Бессмертного полка" в Киеве, который сегодня, 9 мая, начался от метро "Арсенальная" и закончится у Вечного огня в парке Славы, уже произошел инцидент, сообщает корреспондент "Страны". 

На видео, снятом "Страной", видно, что пенсионерку с красной звездой на пилотке несколько полицейских окружили и силой вывели из толпы. Снять пилотку женщина отказалась. В полиции заявили, что у женщины провокационные плакаты и тоталитарная символика. 

Напомним, сейчас по Киеву проходят те, кто считает 9 мая Днем победы Красной армии. Таких людей, как показали минувшие годы, еще много.

"Но госпропаганда будет работать над этим! И 9 мая станет днём траура свободной Украины, которую не освободили, а поработили солдаты РККА" - так и хочет добавить "Страна"...

Что интересно: из года в год "Бессмертный полк" в Киеве пытаются то запретить, то затроллить ("Битвами престолов"), то даже из гранатомёта обстрелять (это пытались сделать вооружённые ультранационалисты) - но всё же акция проходит.

Что забавно для нас, москвичей - ведь и у нас "тоталитарную символику" пытались запретить, но кишка у них тонка оказалась, сегодня мы это проверили на деле - от "Динамо" до Кремля несли шеренгой флаги всех республик СССР.

А как можно отделить "тоталитарную символику" от Великой Победы - день которой и отмечается? Что, флаг поднятый Кантарией над Рейхстагом - подредактируют? Закрасят на нём "тоталитарную символику"?

Декоммунизаторы что в РФ, что в Киеве - явно не понимают, что работают сами против себя...

Новости по теме:

Воздушный парад в Москве отменен

Киев готовится ко Дню Победы: баннер "Галичины" вывесили

Укронацисты свергли бюст генерала Ватутина в Новых Боровичах

Клинический клининг: мундир ветерана Великой Отечественной вышвырнули на свалку 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
стоик2605 написал 09.05.2019 20:33
Сионисты-чекисты - эти уроды были в заградительных отрядах, уничтожающих славян?
В Западной Украине этих уродов за чинимые зверства распиливали - это надо же так довести обычных крестьян?
Сионисты стравили славян и немцев, чтобы продолжить геноцид Людей?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Человечество в проекте советских и зарубежных фантастов и в реальности 21 века
Человечество в проекте советских и зарубежных фант...
08.05.2019
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Ростсельмаша" и хлеба
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Рост...
09.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитарную символику" в "Бессмертный полк" (1)
Воздушный парад в Москве отменен (18)
Ветераны в атаку не ходили (20)
День Великой Победы для нас - праздник со слезами на глазах. Почему? (11)
Московские чиновники отчитались о доходах. Трудовых, надо думать (0)
Димон Тосканский сформулировал национальную идею: с шестого места на пятое! (5)
Битва Трамп - Цзинпин: решается судьба мира (9)
Пролетарская правда о войне сильнее, чем ложь буржуев (32)
Крылатая Эпоха, песни окрылявшие... Скончался советский композитор Крылатов (2)
Хулиганы-футболисты Кокорин и Мамаев получили по полтора года тюрьмы (14)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Глухая девушка руками поет песню о войне. И от АПН Северо-Запад
orphoprosecutor orphoprosecutor: С колоночками
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Письмо
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Слава богу, отменили пролет авиационной техники у нас над головами
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss