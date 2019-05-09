Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитарную символику" в "Бессмертный полк"

На марше "Бессмертного полка" в Киеве, который сегодня, 9 мая, начался от метро "Арсенальная" и закончится у Вечного огня в парке Славы, уже произошел инцидент, сообщает корреспондент "Страны".

На видео, снятом "Страной", видно, что пенсионерку с красной звездой на пилотке несколько полицейских окружили и силой вывели из толпы. Снять пилотку женщина отказалась. В полиции заявили, что у женщины провокационные плакаты и тоталитарная символика.

Напомним, сейчас по Киеву проходят те, кто считает 9 мая Днем победы Красной армии. Таких людей, как показали минувшие годы, еще много.

"Но госпропаганда будет работать над этим! И 9 мая станет днём траура свободной Украины, которую не освободили, а поработили солдаты РККА" - так и хочет добавить "Страна"...

Что интересно: из года в год "Бессмертный полк" в Киеве пытаются то запретить, то затроллить ("Битвами престолов"), то даже из гранатомёта обстрелять (это пытались сделать вооружённые ультранационалисты) - но всё же акция проходит.

Что забавно для нас, москвичей - ведь и у нас "тоталитарную символику" пытались запретить, но кишка у них тонка оказалась, сегодня мы это проверили на деле - от "Динамо" до Кремля несли шеренгой флаги всех республик СССР.

А как можно отделить "тоталитарную символику" от Великой Победы - день которой и отмечается? Что, флаг поднятый Кантарией над Рейхстагом - подредактируют? Закрасят на нём "тоталитарную символику"?

Декоммунизаторы что в РФ, что в Киеве - явно не понимают, что работают сами против себя...

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