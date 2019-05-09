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Московский листок

Умер Доренко

Опубликовано 09.05.2019 в разделе комментариев 6

Умер Доренко

В Москве скончался журналист Сергей Доренко, он умер после падения с мотоцикла. 

Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли. 

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В разное время вел информационную программу "Время", а также "Авторскую программу Сергея Доренко". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

***

Действительно очень жаль. Хотя смерть, прямо скажем, мужская. "В седле".

Много человек сделал - хорошего, плохого, разного. В основном хорошего. Талантливо, умно.

Но что теперь? Земля пухом...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Ченко написал 09.05.2019 23:44
Жаль,расстрел заслуживал!..
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Доренко грубо и зримо продемонстрировал,
что журналистика - вторая продажная профессия. написал 09.05.2019 23:35
Возле него всем всегда было как-то неудобно, как возле кучи г...
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Подберезовик,холуй олигархов,зажравшийся плебей антикоммунист
Васенька Лилипуткин написал 09.05.2019 23:12
Цыган румынский! Постоянно истерил и кидал понты!
Умер от старости,вообще-то!
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(без названия)
Доктор*Лечим баранов и Прочую ОбмУдь!чОба- заходи написал 09.05.2019 22:53
чОбан!
Купи себе мотыцыклетку, и табе будет = шастя!
.
блеать!
нашОл же об очередном хохле-руССофобе горевать...
хотя, близкородственные чЮрки = хохол и узбеГ.
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(без названия)
кракатук написал 09.05.2019 22:53
А был ли покойный нравственным человеком??? Небыл. Олигархическая присоска. Березовский, Полонский, Сурков, Гуцериев. Это кормильцы на протяжении его журнашлюшеской деятельности.
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(без названия)
стоик2610 написал 09.05.2019 22:47
Сдох очередной смердячий пес сионистского режима сортирного Карлика?
Это настоящий подарок Ветеранам Великой Победы?
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