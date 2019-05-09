Умер Доренко

В Москве скончался журналист Сергей Доренко, он умер после падения с мотоцикла.

Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В разное время вел информационную программу "Время", а также "Авторскую программу Сергея Доренко". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

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Действительно очень жаль. Хотя смерть, прямо скажем, мужская. "В седле".

Много человек сделал - хорошего, плохого, разного. В основном хорошего. Талантливо, умно.

Но что теперь? Земля пухом...

Анатолий Баранов