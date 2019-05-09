Умер Доренко

В Москве скончался журналист Сергей Доренко, он умер после падения с мотоцикла.
Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли.
Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В разное время вел информационную программу "Время", а также "Авторскую программу Сергея Доренко". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
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Действительно очень жаль. Хотя смерть, прямо скажем, мужская. "В седле".
Много человек сделал - хорошего, плохого, разного. В основном хорошего. Талантливо, умно.
Но что теперь? Земля пухом...
Анатолий Баранов
Ченко написал 09.05.2019 23:44
что журналистика - вторая продажная профессия. написал 09.05.2019 23:35
Васенька Лилипуткин написал 09.05.2019 23:12
Умер от старости,вообще-то!
Доктор*Лечим баранов и Прочую ОбмУдь!чОба- заходи написал 09.05.2019 22:53
Купи себе мотыцыклетку, и табе будет = шастя!
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блеать!
нашОл же об очередном хохле-руССофобе горевать...
хотя, близкородственные чЮрки = хохол и узбеГ.
кракатук написал 09.05.2019 22:53
стоик2610 написал 09.05.2019 22:47
Это настоящий подарок Ветеранам Великой Победы?