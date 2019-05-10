Эстония открыто заявила о территориальных претензиях к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

"Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции.

Партия EKRE, входящая в правящую коалицию, выступает против ратификации пограничного договора с Россией, считая, что этот документ отдает Москве территории за Нарвой и часть Печор, что противоречит конституции республики.

Согласно подписанному в 1920 году Тартускому мирному договору между Эстонией и Советской Россией, Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с прилегающим районом и большая часть Печорского края.

"Воевать с Россией мы не собираемся", — подчеркнул Хельме.

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А что так? Почему не воевать?

Вообще Эстония получила свою территорию и независимость как таковую благодаря тому, что вовремя ударила в спину Советской России.

И Тартусский мирный договор был подписан в вынужденном положении. Отсюда и сомнения в его юридической значимости.

Ну так пусть повторят ход столетней давности - придут и возьмут.

Однако все ровно наоборот - теперь Эстония, имеющая к России территориальные претензии, корчит из себя страну, находящуюся под угрозой со стороны РФ, хотя никогда в Москве никаких заявлений о каких-либо претензиях к Эстонии не заявляли.

Интересно даже, что там обеспечивают американские солдаты? Защищают от несуществующей российской угрозы или выжидают момент, когда можно будет забрать что-то у России силой?

Это уже вопрос, конечно, к американской администрации - с чего это США держат воинский контингент в стране, которая имеет к соседям территориальные претензии? Кстати, и раздает эстонские паспорта жителям Печерского района... Готовятся к аннексии?

А.Б.