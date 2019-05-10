Более десяти рейсов позорного "Суперджета" отменены за сутки

Компания "Аэрофлот" за сутки отменила уже более 10 рейсов, которые должны были выполнять самолеты "Сухой Суперджет-100" (SSJ-100). Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Астрахань, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самару, Саратов, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Минеральные Воды, а также международный рейс в Таллин. О причинах отмены полетов не сообщается.

Накануне были задержаны или отменены 12 рейсов "Аэрофлота" с использованием самолетов SSJ-100: из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в "Шереметьево". Как сообщает "Интерфакс", в "Аэрофлоте" не ответили на запрос агентства. А "Радио Свободы" отмечает, что в некоторых случаях это было связано с техническими неполадками.

"Сухой Суперджет-100" - первый пассажирский самолет, разработанный в современной России. 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа с участием такого лайнера. После вылета пилоты приняли решение вернуться. Во время экстренной посадки самолет ударился о полосу. На борту начался пожар. Погиб 41 человек. По данным СМИ, приоритетная версия - ошибка пилотов. Российские власти отказались приостанавливать полеты "Суперджета" на время расследования авиакатастрофы.

И в том же Шереметьево 8 мая произошел очередной инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно вовремя не смогло вылететь в Ригу из-за запаха гари на борту. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на рассказ одного из пассажиров. По его словам, уже перед самым взлетом к лайнеру подогнали пожарные машины. При этом сами пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили.

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