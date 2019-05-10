Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Более десяти рейсов позорного "Суперджета" отменены за сутки

Опубликовано 10.05.2019 в разделе комментариев 3

авиа суперджет оак
Более десяти рейсов позорного "Суперджета" отменены за сутки

Компания "Аэрофлот" за сутки отменила уже более 10 рейсов, которые должны были выполнять самолеты "Сухой Суперджет-100" (SSJ-100). Согласно данным на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Астрахань, Краснодар, Нижний Новгород, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самару, Саратов, Тюмень, Ульяновск, Уфу, Минеральные Воды, а также международный рейс в Таллин. О причинах отмены полетов не сообщается. 

Накануне были задержаны или отменены 12 рейсов "Аэрофлота" с использованием самолетов SSJ-100: из Москвы в Самару, Пермь, Нижний Новгород, Белгород, Гетеборг (Швеция) и рейс из Ростова-на-Дону обратно в "Шереметьево". Как сообщает "Интерфакс", в "Аэрофлоте" не ответили на запрос агентства. А "Радио Свободы" отмечает, что в некоторых случаях это было связано с техническими неполадками. 

"Сухой Суперджет-100" - первый пассажирский самолет, разработанный в современной России. 5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла катастрофа с участием такого лайнера. После вылета пилоты приняли решение вернуться. Во время экстренной посадки самолет ударился о полосу. На борту начался пожар. Погиб 41 человек. По данным СМИ, приоритетная версия - ошибка пилотов. Российские власти отказались приостанавливать полеты "Суперджета" на время расследования авиакатастрофы.

И в том же Шереметьево 8 мая произошел очередной инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно вовремя не смогло вылететь в Ригу из-за запаха гари на борту. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на рассказ одного из пассажиров. По его словам, уже перед самым взлетом к лайнеру подогнали пожарные машины. При этом сами пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили. 

Материалы по теме:

"Суперждет" не тестировали на посадку с полными баками

От катастрофы "Суперджета" - к разгрому в Третьей мировой

Чудо путинской авиации, "Суперджет" может сбить обыкновенная молния... 

В Шереметьево пассажиров Sukhoi Superjet 100 эвакуировали из-за запаха гари 

Очередной SuperJet "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова в Москву из-за поломки



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
kirilis написал 10.05.2019 10:20
Пусть сам на этом катафалке летает.
Ответить
(без названия)
стоик2617 написал 10.05.2019 09:55
СуперДжет и сортирный Карлик очень похожи - мелкоопасные и созданы из отходов человеческой цивилизации?
Ответить
(без названия)
Грамши написал 10.05.2019 09:53
Махровое быдло из питерских подворотен может только воровать и гнобить людей.На большее оно не способно.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитарную символику" в "Бессмертный полк"
Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитар...
09.05.2019
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Ростсельмаша" и хлеба
Красный директор - о тайнах комбайна "Нива", "Рост...
09.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Более десяти рейсов позорного "Суперджета" отменены за сутки (3)
Юрий Буларга: Я всё равно не остановлюсь (2)
Эстония открыто заявила о территориальных претензиях к России (15)
Остров голодных призраков (2)
Умер Доренко (19)
Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитарную символику" в "Бессмертный полк" (3)
Воздушный парад в Москве отменен (21)
Ветераны в атаку не ходили (22)
День Великой Победы для нас - праздник со слезами на глазах. Почему? (13)
Московские чиновники отчитались о доходах. Трудовых, надо думать (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: США - страна агрессор
Дарья Митина Дарья Митина: R.I.P.
Максим Калашников Максим Калашников: Глухая девушка руками поет песню о войне. И от АПН Северо-Запад
orphoprosecutor orphoprosecutor: С колоночками
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss