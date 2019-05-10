Полицаи и в Запорожье декоммунизировали девочку в пилоточке как агента тоталитаризма

Полицаи в Запорожье во время праздничных мероприятий в честь Дня победы над нацизмом во Второй Мировой войне в четверг, 9 мая, сорвали с ребенка фронтовую пилотку с красной звездой. Видеозапись инцидента опубликована в соцсети Facebook.
На записи видно, как девочка плачет из-за того, что ей запретили надевать пилотку в окружении полиции, родственников и пришедших на мероприятие горожан.
"Позор, позор!", - говорят запорожцы в адрес полицейских. На что стражи порядка отвечают, что в Украине запрещена советская символика.
И в Киеве на марше "Бессмертного полка" 9 мая уже произошел аналогичный инцидент, сообщает корреспондент "Страны".
На видео, снятом "Страной", видно, что пенсионерку с красной звездой на пилотке несколько полицейских окружили и силой вывели из толпы. Снять пилотку женщина отказалась. В полиции заявили, что у женщины провокационные плакаты и тоталитарная символика.
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