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Московский листок

Могилы советских воинов на востоке Германии "украсили" свастиками 9 мая

Опубликовано 10.05.2019 в разделе комментариев 0

евросоюз
Могилы советских воинов на востоке Германии "украсили" свастиками 9 мая

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Об этом сообщается на странице посольства России в Германии в Facebook. Как отметили в дипмиссии, вандалы в ночь на 9 мая, через несколько часов после завершения торжественных мероприятий по случаю 74-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне, нанесли на надгробия нацистскую символику и распылили краску. 

По факту случившегося местная полиция начала расследование, а власти приступили к уборке территории захоронения. Для выяснения обстоятельств случившегося в Шпрембрег выехали сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве. 

А в субботу, 4 мая, вандалы осквернили монумент "Скорбящая мать", расположенный на территории берлинского мемориала в Трептов-парке. Об этом сообщило посольство РФ в Германии на своей странице в Facebook. 

"Злоумышленники облили памятник машинным маслом, нарушив структуру камня, - говорится в сообщении. - Вызывает возмущение надругательство над монументом накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне". Правоохранительные органы ФРГ были оповещены об инциденте.

И 4 же мая стало известно, что и в Москве неизвестные осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева. Тогда вандалы повредили кромку памятника и отломили бронзовый букет. 

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