УДO, как Васильевoй, коррупционерам в Белоруссии не видать

В соответствии с декретом «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», который опубликовала пресс-служба, осужденные по статьям о взяточничестве не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или на смягчение наказания. Как указывает агентство БелТа, документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений.

В ноябре прошлого года Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы страны каждый год отправляют за решетку десяток-полтора руководителей, уличенных в коррупции.

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — сообщил президент. — Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе».

В феврале 2018 года Лукашенко заявил, что «коррупции в Белоруссии быть не может. Комментарий был дан по поводу отставки двух министров — министра спорта и туризма Александра Шамко и министра сельского хозяйства Михаила Амельяновича, которые, по словам президента Белоруссии, не могли не знать о незаконных действиях своих подчиненных.

Напомним, Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии 4 мая подтвердил задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина по делу о получении взятки. СМИ сообщали об этом еще в конце апреля. В официальном сообщении КГБ говорится, что Втюрин был задержан "накануне".

Ведомство уточняет, что Втюрина задержали с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя "российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь".

Новости по теме:

Декларациям о доходах чиновников поверили всего 3% россиян

Фэсбы вымогали у сына экс-главы "Известий" Галумова шестьдесят пять миллионов

Недолго пропосольствовавшего в Белоруссии Бабича силовигархии пришлось ротировать

Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Втюрин задержан КГБ по подозрению во взяточничестве

Взятка в 150 тысяч долларов в Белоруссии непростительна даже бывшему охраннику Лукашенко