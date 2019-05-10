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Московский листок

УДO, как Васильевoй, коррупционерам в Белоруссии не видать

Опубликовано 10.05.2019 в разделе комментариев 0

белоруссия
УДO, как Васильевoй, коррупционерам в Белоруссии не видать

В соответствии с декретом «О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией», который опубликовала пресс-служба, осужденные по статьям о взяточничестве не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение или на смягчение наказания. Как указывает агентство БелТа, документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений. 

В ноябре прошлого года Лукашенко рассказал, что правоохранительные органы страны каждый год отправляют за решетку десяток-полтора руководителей, уличенных в коррупции. 

«Сколько бы я ни говорил, но постоянно мы отправляем в следственный изолятор десяток-полтора начальников в год. Это ненормально», — сообщил президент. — Я как-то сказал: «Мужики, лучше беднее, но на свободе». 

В феврале 2018 года Лукашенко заявил, что «коррупции в Белоруссии быть не может. Комментарий был дан по поводу отставки двух министров — министра спорта и туризма Александра Шамко и министра сельского хозяйства Михаила Амельяновича, которые, по словам президента Белоруссии, не могли не знать о незаконных действиях своих подчиненных.

Напомним, Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии 4 мая подтвердил задержание бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности республики Андрея Втюрина по делу о получении взятки. СМИ сообщали об этом еще в конце апреля. В официальном сообщении КГБ говорится, что Втюрин был задержан "накануне". 

Ведомство уточняет, что Втюрина задержали с поличным при получении 148 600 долларов США от представителя "российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь". 

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