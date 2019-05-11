Умер 123-летний россиянин, возраст которого не признают за границей

В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) скончался 123-летний Аппаз Илиев, самый пожилой мужчина в России. Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он был занесён как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России.

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Как-то принято считать, что самые пожилые люди на земле умирают в возрасте чуть больше 110 лет, исключение, кажется, официально зарегистрировано одно - вдова Кальмана, прожившая 122 года.

И вдруг - в Ингушетии умирает человек в возрасте 123 лет, занесенный в Книгу рекордов России, но о котором "ничего не знает" Книга рекордов Гиннеса.

А в январе этого года самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. И тоже ничего о ней не говорит мировая книга рекордов...

Так что, "наших зажимают" или у нас как-то немножко мухлюют? Хотелось бы, конечно, не домыслов, а официальную точку зрения, ну хотя бы Минздрава РФ. Правда ли, что наши долгожители куда как дольше живут, чем европейские, несмотря на позорно низкий средний уровень жизни?

А.Б.