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Московский листок

Умер 123-летний россиянин, возраст которого не признают за границей

Опубликовано 11.05.2019 в разделе комментариев 1

Умер 123-летний россиянин, возраст которого не признают за границей

В Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ) скончался 123-летний Аппаз Илиев, самый пожилой мужчина в России. Илиев родился 1 марта 1896 года в горном селении Гули в Ингушетии. Он был занесён как самый пожилой житель страны в Книгу рекордов России.

***

Как-то принято считать, что самые пожилые люди на земле умирают в возрасте чуть больше 110 лет, исключение, кажется, официально зарегистрировано одно - вдова Кальмана, прожившая 122 года.

И вдруг - в Ингушетии умирает человек в возрасте 123 лет, занесенный в Книгу рекордов России, но о котором "ничего не знает" Книга рекордов Гиннеса.

А в январе этого года самая пожилая россиянка Кока Истамбулова скончалась в Чечне в возрасте 130 лет. И тоже ничего о ней не говорит мировая книга рекордов...

Так что, "наших зажимают" или у нас как-то немножко мухлюют? Хотелось бы, конечно, не домыслов, а официальную точку зрения, ну хотя бы Минздрава РФ. Правда ли, что наши долгожители куда как дольше живут, чем европейские, несмотря на позорно низкий средний уровень жизни?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Маленький мальчик у темзы играл! Маленький мальчик конфетку украл! Добрый судбя пригоовр произнес,
!!!VOTJABOGTOTDA!!!&&& написал 11.05.2019 02:00
Добрый палач пролил ложечку слез.
"Умер 123-летний россиянин, возраст которого не признают за границей" -Таки а Нам, какая, в х разница - признают ли его возраст "за границей" - или таки нет? Таки, если на то пошло, то лучше бы этот кадр жил и дальше, а вместо него - таки померла таки эта 3,1416-дарастическая и фашистская "заграница" - то таки да...
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