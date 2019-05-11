Народ при бандитски - воровском капитализме

Женщина обращается в приёмную Госдумы с просьбой помочь привести больного взрослого сына прикованного к постели из Казахстана. Они оказанием материальной помощи не занимаются. Так ответила плачущая женщина сочувствующей. Ветеран в форме подполковника советской армии плачет по причине того, что в Подмосковье их помещение ветеранов настолько одряхлело, что они пользуются туалетом соседнего здания. Соседи грозятся наложить штраф в 150 тысяч рублей. Другой мужчина электронной почтой просит президента оказать их семье материальную помощь, в счёт той зарплаты, которую президент не получает, а сразу перечисляют на карточку в банк России, так как он болен и безработный, и семья не может нормально существовать. Письмо до президента не дошло. Конечно таких писем тысячи и это не его проблема. Правительство должно создать такую экономическую систему при которой у этого мужика и женщины не было бы проблемы ходить и просить милостыню. Почему в стране такое положение? Да только потому, что живём при бандитски - воровском капитализме. Власть, чиновники, депутаты, олигархи и воры живут при коммунизме. Хотя коммунизм такого не предполагал - иметь миллиардные счета за пределами страны, недвижимость и даже движимое имущество. И конечно иметь почти столько же и в России. Меня возмутил плачущий подполковник. Откуда он взял новенькую форму советского офицера? И что он и его товарищи, которые ходят в туалет в соседнее здание делали в 1991 и 1993 годах? 27 лет назад они были в силе и могли постоять и за себя, и за простой народ. А сейчас нюни распустил, обидели его, некуда сходить пописать.

Чиновники каких бы высот они не достигли о народе ничего не знают. Слышали, что объявлял президент при зачитывании Послания, на основании которого подписал указ. И вот наш профессор медицины - министр В.Скворцова выдаёт в эфир. " По сравнению с 2012 годом зарплата врачей составила 120 %. Средняя - 72 000 рублей. Зарплата среднего медперсонала совершила рывок на 92 % и составила - 37 000 рублей. Младший медперсонал совершил прорыв и зарплата увеличилась на 227 % - 34 000 рублей". Может быть в Москве действительно такая зарплата, но за пределами столицы такой зарплаты нет. Вероника, вы газеты читаете, а может смотрите телевизор. Врачи, младший медицинский персонал объявляет голодовку, устраивают митинги, бастуют по итальянски во многих городах и посёлках России, даже в Москве. Например, в Новгородской области в нескольких городах, в Воронежской области, в Кемерово, Саратове и ещё в десятках посёлках. Нет врачей, зарплата не превышает 15 000 рублей. Моя дочь работает детским врачом в закрытом городе. Работает на полторы ставки, ведёт приём и ходит по вызовам. Дома после работы оформляет медицинские документы. Зарплата 27 тысяч. Скоро муж выгонит. Она не доктор, она раб и бросить жаль 7 лет учёбы. И некуда пойти. Вот что знает Скворцова о жизни медицинской отрасли по стране? У ней нет сострадания, жалости к больным. Представляете до чего довели медицину. Футболят взрослую женщину 27 лет в сельской местности. Она жалуется на боли в правом низу живота. Направляют в поликлинику статусом выше, а это далеко. Там картина такая же. Направляют к другому врачу и в другую поликлинику. Она уже приходит с бабушкой. Старушка образована. И обе говорят, что это аппендицит. Она и раньше заявляла об этом. Врачи не поверили и снова отправили домой. Патологоанатом подтвердил диагноз. Другой случай.

У девочки что - то случилось с руками. Мама отпрашивается с работы идут в местную больницу. Врач направляет в районную, а это не в один день. Надо записаться по телефону и ждать. Дождались снова мама отпрашивается на работе. После сидения 2 часа перед дверью принимают. Направляет к другому врачу и это тоже в другие дни. Надо сперва записаться и ждать. Дождались мама снова отпрашивается на работе приезжают в ту поликлинику, а там такого врача вообще нет. И так 4 - ре раза и всё бестолку. И это не единичный случай. Так что знает о медицине в стране наш министр здравоохранения? При этом в 2018 году её зарплата составила 7,18 миллионов рублей. В месяц почти 600 тысяч. Неплохо, правда? Оказывается некоторым гражданам с этого года Вероника разрешила проходит диспансеризацию ежегодно. А вы обеспечили в достаточном количестве медицинский персонал? Сейчас ждёшь приёма неделями, потом часами сидишь под дверьми врача и не известно чем всё это кончится. Это не медицина, это каторга. Вас бы поставить в очередь сперва дома, а потом на приёме вам скажут, что надо к другому и в другом городе, посёлке.

Один умник в рубрике "Народ говорит" пишет. "Некоторые ошибки Путина. Откуда взялся в России такой непомерный разгул коррупции? Виной тому - третья ошибка президента. Всё началось с подписания указа от 12.02.2001 года, в котором всем бывшим и действующим, в том числе и президенту СССР гарантировались всякие материальные льготы, высокие пенсии и полная неприкосновенность". Насколько же наш народ примитивен, как сосны столетние, которые горят миллионами, а президент говорит, что они не могут навести порядок в лесной отрасли и при этом благодарит думу и правительство за хорошую работу. Не указ президента виной всему бардаку в стране, а полная некомпетентность власти, начиная с Кремля и до администраций сельских поселений. Разворовали страну, вывезли за пределы России три бюджета. Об этом говорил и писал Зюганов и что? Власть не обращает внимание потому что сама заворовалась. Берут очень большие взятки даже сотрудники ФСБ. И куда мы приехали? Но самое страшное, что в стране нет оппозиции. Депутаты, чиновники все довольны таким руководством. Пока на их долю хватает, что будет дальше их не интересует. Предлагают вообще отменить государственные пенсии. Они ничего не боятся. Народ ведь молчит, некоторые выдумывают какую - то одну причину бардака в стране.

Произошла трагедия в Шереметьево. Что делает наш власть под руководством хорошо работающего премьера? Не разобравшись в причинах трагедии Медведев подписывает Постановление о закупке 100 самолётов, произведённых в США и на это выделяет 17 миллиардов долларов. Наша авиационная промышленность приказала долго жить. А на зарплату рабочим, пенсии, пособия, организацию высокотехнологических рабочих мест премьер забил. Советский Союз обеспечивал гражданскими самолётами 45 % мирового парка. Где всё это? Кто развалил? И спросить некому. Народу слова никто не даёт. Запретили мирные митинги, приняли закон по которому народ не имеет права говорить правду о чиновниках. Разбившийся самолёт должен был пойти в серию в 2008 году. Так порешил президент, а он и сейчас на 80 % не наш. А это высокотехнологичные рабочие места. И нет виновных. Президент дурит нас уже 20 лет, при этом никакого развития в стране не наблюдается. Власть топчется на месте и чтобы воровать больше повышает налоги и цены. Командир не был готов взять управление самолётом на себя и посадить в ручном режиме. Лётчиков обучают управлять самолётами через компьютер, а он отказал и приехали. Премьеру надо восстановить учёбу лётчиков по советским стандартам, а он разваливает полностью авиационную промышленность. И это совершается от большого ума. А где президент, где депутаты? В стране хаос. А мы ищем третью причину. Вся деятельность руководства страны если хотите преступна. За тридцать лет развалить такую страну не каждому дано, а вот наше руководство с этим справилось.

Власть действительно сумела за 30 лет сделать из народа рабов. Раб он и есть раб. Переродились и коммунисты. Смотрите что пишет лидер КПРФ? Статью под заголовком "Первомай зовёт к борьбе за права трудящихся". Первое мая никуда никого не зовёт. Это обычный день календаря. Угнетённый рабочий сделал этот день днём борьбы за права трудового народа. А что сделали нынешние коммунисты с Зюгановым? Вы даже не смогли собрать настоящий митинг. В статье Г.Зюганов пишет: "Этот курс ( имеет ввиду курс президента, премьера) привёл к тому, что честно работающий человек у нас стал нищим". По вашему выходит, что вы работаете не честно поэтому богаты. И ведь это так и есть. Депутаты довели народ до нищеты, а сами купаются в роскоши.

Геннадий Андреевич, неужели вам не стыдно перед народом, вы же ничего не делаете в думе 26 лет. Вы стоите в год для народа в 2 миллиона рублей.

Ещё одна цитата человека потерявшего совесть перед народом. "Сопротивление партии власти будет сломлено только тогда, когда она лишится своих мет в думе и в законодательных органах российских регионов". Он даёт понять, что надо голосовать за Зюганова и коммунистов. А где их взять? Ваша партия разбежалась, вы не можете выставить своих кандидатов во многих регионах. Народ вам не верит. Кроме Грудинина нет народных кандидатов, чтобы их знали люди. А П.Грудинин не народный кандидат. За него голосовать не будут. И вы в этом виноваты. Надо было подготовить его к выборам. Вы сами подставили его и сломали биографию. А где Ю. Болдырев? Надо его давно вывести в люди, но он чем - то вам не угодил. Наверное потому что у него нет миллионов и он не выращивает клубнику.

Надо бы вам поинтересоваться созданием новой "Объединённоё коммунистической партии". Председатель Лакеев Владимир Иванович. Оказать помощь и уйти на покой. 26 лет вы тормозите развитию оппозиции.