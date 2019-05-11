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Московский листок

Правительство Украины переходит на работу в "95-й квартал"

Опубликовано 11.05.2019 в разделе комментариев 2

украина война выборы киев
Правительство Украины переходит на работу в "95-й квартал"

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».

«Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем), скорее всего, не будет», — сообщил Омелян, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время отмена железнодорожного сообщения с Россией.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — добавил министр. 

В апреле компания «Укрзалізниця» заявила о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию, 2,2 млн пассажиров были перевезены по маршруту Украина — Россия в 2014 году, а в 2018-м этот показатель составил около 772,9 тыс. пассажиров.

***

Логика украинских министров напоминает старый анекдот про исследователя тараканов: таракану отрывают две ноги и командуют: "Ползи!" Таракан ползет. Таракану отрывают еще две ноги и снова командуют: "Ползи!" - таракан медленно, но ползет. Таракану отрывают еще две ноги и снова командуют ползти, но он остается неподивжным. Исследователь записывает: "После ампутации шести ног таракан потерял слух".

Если поотменять все поезда, кроме одного-двух, то естественно пассажиропоток снизится. Но это вовсе не значит, что за 5 лет украинцы напрочь потеряли интерес к поездкам в Россию. Прямо как в другом анекдоте про икру: почему в магазине икры нет? А она не пользуется спросом! За весь день никто ни разу икру в магазине не спросил...

Мне вот даже интересно, при новом президенте Зеленском Омелян и его сотрудники сохранят свои должности?

Интересное же министерство "инфраструктуры". Когда-то было несколько министерств - железнодорожного транспорта, связи, автомобильного транспорта, речного... А теперь, по мере сокращения всего вокруг, хватает и одного. Еще немножко, и "министерство инфраструктуры" войдет в состав какого-нибудь министерства внутренних дел на правах управления или даже отдела. Ну зачем целое министерство для управления единственной электричкой из Киева в Борисполь?

Кстати, на правах отделов в МВД уже сегодня можно включать и минздрав, и минкульт, и минобразования. А Аваков имеет все шансы удержаться в новом правительстве Зеленского.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: С грузовыми перевозками еще веселее
Serg0 написал 11.05.2019 09:08
Конечно, таскать лом куда интереснее, чем работать в "совке". Украл, выпил, погулял. Украл, выпил, погулял. Пока не сдох в сорок лет. Романтика!
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С грузовыми перевозками еще веселее
От слова "совсем" написал 11.05.2019 08:44
Чем ближе к границе с обеих сторон, тем ржавее рельсы. Некоторые участки и станции, в том числе крупные сортировочные вовсе разобраны. Причем разобраны не железнодорожниками, а сборщиками металлолома.
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