Правительство Украины переходит на работу в "95-й квартал"

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе».

«Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем), скорее всего, не будет», — сообщил Омелян, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время отмена железнодорожного сообщения с Россией.

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — добавил министр.

В апреле компания «Укрзалізниця» заявила о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию, 2,2 млн пассажиров были перевезены по маршруту Украина — Россия в 2014 году, а в 2018-м этот показатель составил около 772,9 тыс. пассажиров.

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Логика украинских министров напоминает старый анекдот про исследователя тараканов: таракану отрывают две ноги и командуют: "Ползи!" Таракан ползет. Таракану отрывают еще две ноги и снова командуют: "Ползи!" - таракан медленно, но ползет. Таракану отрывают еще две ноги и снова командуют ползти, но он остается неподивжным. Исследователь записывает: "После ампутации шести ног таракан потерял слух".

Если поотменять все поезда, кроме одного-двух, то естественно пассажиропоток снизится. Но это вовсе не значит, что за 5 лет украинцы напрочь потеряли интерес к поездкам в Россию. Прямо как в другом анекдоте про икру: почему в магазине икры нет? А она не пользуется спросом! За весь день никто ни разу икру в магазине не спросил...

Мне вот даже интересно, при новом президенте Зеленском Омелян и его сотрудники сохранят свои должности?

Интересное же министерство "инфраструктуры". Когда-то было несколько министерств - железнодорожного транспорта, связи, автомобильного транспорта, речного... А теперь, по мере сокращения всего вокруг, хватает и одного. Еще немножко, и "министерство инфраструктуры" войдет в состав какого-нибудь министерства внутренних дел на правах управления или даже отдела. Ну зачем целое министерство для управления единственной электричкой из Киева в Борисполь?

Кстати, на правах отделов в МВД уже сегодня можно включать и минздрав, и минкульт, и минобразования. А Аваков имеет все шансы удержаться в новом правительстве Зеленского.

А.Б.