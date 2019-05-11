У Тelegram-каналов есть продюсеры, и их иногда ловит ФСБ за поддельность запросов

Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов. Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в ГУ МВД Москвы.

8 мая в полицию обратились представители Московского центра автоматизированного управления воздушным движением и сообщили о "подозрительном запросе", который поступил в диспетчерскую службу от имени Генпрокуратуры по электронной почте. В нем ведомство требовало предоставить ему записи переговоров пилотов с диспетчерами, связанными с катастрофой SSJ100 в Шереметьево 5 мая.

Службы безопасности усомнились в подлинности запроса и предложили представителю ведомства явиться лично. Вскоре к ним прибыл неизвестный, показавший бланк с запросом от Генпрокуратуры. Этот документ оказался поддельным, и мужчину задержала ФСБ. Он оказался продюсером проекта Mash.

Против Кумброва возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Максимальное наказание за это преступление - шесть месяцев ареста или исправительные работы на срок до двух лет.

"Нашего сотрудника действительно задержали на одной из встреч, во время того как он вел расследование о крушении SSJ. Но о поддельных документах мы ничего не знаем", - рассказал генеральный директор и совладелец Mash Максим Иксанов.

На вопрос, направляла ли редакция Mash или ее сотрудник запрос в ЦУП от имени Генпрокуратуры, Иксанов заявил, что Mash "достаточно уважаемое и известное издание, чтобы не бояться посылать запросы от своего имени". Он отказался сообщить, по какой статье и в отношении какого сотрудника Mash возбуждено дело, сославшись на то, что не может "разглашать детали, пока идет следствие".

Накануне Иксанов сообщил, что в его офисе проводятся обыски. "В последние часы очень многие Тelegram-каналы пишут о том, что якобы в Mash проводятся обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, ворошат бумаги и отправляют на допросы наших сотрудников. И все это чистая правда", - сказал он. Видео с его заявлением появилось в Тelegram-канале проекта. Причину обысков в офисе Иксанов не назвал, но добавил, что методы работы Mash "очень многих не устраивают".

9 мая версия о попытке нелегального доступа к материалам о катастрофе появилась в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик".

Отметим, что за неделю это была не единственная неполадка "суперджета". В столичном аэропорту Шереметьево и 8 мая произошел очередной инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100. Воздушное судно вовремя не смогло вылететь в Ригу из-за запаха гари на борту. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на рассказ одного из пассажиров. По его словам, уже перед самым взлетом к лайнеру подогнали пожарные машины. При этом сами пассажиры ничего подозрительного в салоне не заметили.

Пассажиров вернули в аэропорт и через два часа отправили в Ригу другим Superjet.

Материалы по теме:

Воздушный парад в Москве отменен

От катастрофы "Суперджета" - к разгрому в Третьей мировой

Более десяти рейсов позорного "Суперджета" отменены за сутки

В Шереметьево пассажиров Sukhoi Superjet 100 эвакуировали из-за запаха гари

Очередной SuperJet "Аэрофлота" не смог вылететь из Ростова в Москву из-за поломки