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Московский листок

Выборы в Европарламент должны стать референдумом о доверии Макрону, заявила Ле Пен

Опубликовано 11.05.2019 в разделе комментариев 0

франция европарламент макрон
Выборы в Европарламент должны стать референдумом о доверии Макрону, заявила Ле Пен

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter заявила, что предстоящие выборы в Европарламент станут «референдумом» о доверии президенту Эмманюэлю Макрону. 

По ее мнению, в случае поражения партии президента «Вперед, Республика!» Макрон как глава фракции должен последовать примеру генерала Шарля де Голля и покинуть свой пост. Французское издание Le Parisien сочло заявление «ультиматумом, который заставляет вспомнить о де Голле». 

Макрон ранее заявлял, что на «судьбоносных выборах» в Европарламент сделает все, чтобы партия Ле Пен не стала первой по итогам голосования.

Во время предыдущих выборов в Европарламент в 2014 году партия Ле Пен, которая тогда называлась «Национальным фронтом», заняла первое место с результатом 24,86%. Однако фракции Макрона на тот момент еще не существовало. 

Выборы в Европейский парламент пройдут 23–26 мая, депутатов изберут на пять лет. Парламент и Совет ЕС принимают законы Европейского союза. Изначально планировалось, что в выборах не примет участие Великобритания, однако английским депутатам придется участвовать из-за очередного переноса срока Brexit.

Напомним, подавляющее большинство французов - 82% - высказались за изменение социально-экономической политики, которую проводит президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный социологической службой Ifop и опубликованный в воскресенье в газете Journal de dimanche. 

Исследование Ifop проводилось 12-13 апреля, в нем приняли участие около тысячи респондентов старше 18 лет. Опрос был подготовлен в преддверии выступления Макрона, которое должно состояться в ближайшие дни по итогам больших национальных дебатов. Они были инициированы президентом Франции в ответ на акции протеста "желтых жилетов" против роста цен на топливо и падения уровня жизни.  

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