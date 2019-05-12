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Московский листок

Ожирение ведет к смерти или социальной революции

Опубликовано 12.05.2019 в разделе комментариев 2

медицина здоровье ожирение
Ожирение ведет к смерти или социальной революции

Более половины населения РФ живет с избыточным весом, четверть — страдает от ожирения, сообщил в интервью «Интерфаксу» главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. При этом он отметил, что в советское время людей с избыточным весом было гораздо меньше, почти вдвое — 20-25%.

***

Когда-то в древности толстый человек считался благополучным. Сейчас наоборот, ожирение часто является маркером социального неблагополучия, чаще всего - бедности. Жрем дешевое говно, от чего и толстеем.

А дальше - "высшая арифметика". Более половины россиян страдает от ожирения, сиречь от социалъного неблагополучия. Это - уже приговор режиму. 

Главный диетолог минздрава напомнил, что среди причин смертности россиян лидируют сердечно-сосудистые заболевания и онкология: «А сейчас уже даже некоторые виды онкологии напрямую связывают с ожирением. Поэтому проблема очень серьезная. Так повелось, что к избыточной массе тела у нас до сих пор относятся с легкостью, не придавая значения этому очень коварному симптому.»

А симптом один - бедность. 

Но при олигархическом капитализме массовая бедность - это неизбежность. Делайте выводы...

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
З написал 12.05.2019 01:07
Зажрались россияне, вот и жиреют. Меньше жрать надо. Еще и недовольны, быдло всегда чем-то недовольно
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(без названия)
Полежавший в онкологии. написал 12.05.2019 00:24
А у кого рак...
Тот и сам...
Кто???
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