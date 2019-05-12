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Московский листок

Президент Зеленский держит курс на войну

Опубликовано 12.05.2019 в разделе комментариев 0

украина война зеленский
Президент Зеленский держит курс на войну

Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".

"Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война", — заявил Апаршин.

Он добавил, что политика нового президента будет направлена на искоренение коррупции в оборонной сфере, на создание современной системы территориальной обороны, а также на то, чтобы армия была профессиональной и усиленной постоянно действующим резервом.

***

Собственно, это именно то, о чем я писал и давал комментарии еще до избрания Зеленского - никто не позволит ему менять основные направления политики Украины, сформированные в предыдущие периоды.

Конфликт с Россией начался не в 2014-м году, а в латентном виде шел еще даже до формального объявления "незалежности", и с каждой сменой власти в Киеве только усиливался.

Последний майдан шел под лозунгами типа "Москаляку на гиляку!" и освобождения от "москальского ига", "декоммунизации" и т.п. - на фоне четвертьвековой "незалежности". Причем пусковым механизмом майдана стал отказ президента Януковича от подписания им же инициированного договора об интеграции с ЕС как неравноправного и кабального для Украины. За что и поплатился. 

Отпадение от Украины ряда территорий, произошедшее вследствие государственного переворота и изменения конституционного строя страны, стало поводом для гражданской войны - именно проамериканский и.о.президента Турчинов издал указ о применении войск, тяжелой техники и штурмовой авиации против "сепаратистов", чем перевел гражданский конфликт в вооруженный. Это втянуло в войну и Россию, не как сторону конфликта, но заставило ее оказывать помощь республикам Донбасса вооружением и военной техникой, привело на Донбасс множество добровольцев из разных стран, в первую очередь, разумеется, из России.

И теперь какому-то избранному президенту "бантустана Украина" позволят изменить такую замечательную внешнюю политику?

Разумеется, возникает вопрос, кто может что-то запретить "первому лицу"?

Никто, если лицо действително первое. Но в зависимых странах посол США куда более значимая и влиятелная персона, чем президент "бантустана". Поэтому, кстати, и выборы такого лица проходят весьма демократично - вед выбирают не главу государства, а по сути декоративную фигуру, за спиной которой, не очень и скрываясь, осуществляет свое руководство внешняя сила.

Вся же "свобода выбора" для украинского народа сводится к смене Москвы и на Вашингтон в качестве метрополии. Выбор сделан. Теперь надели зеленые портки - и на фронт.

Анатолий Баранов



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