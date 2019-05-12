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Московский листок

ВСУ воевать не хотят: морпехи застрелили командира, посылавшего их под пули в ДНР

Опубликовано 12.05.2019 в разделе комментариев 1

украина днр лнр всу
ВСУ воевать не хотят: морпехи застрелили командира, посылавшего их под пули в ДНР

Морпехи Вооруженных сил Украины не выполнили приказ о боевой вылазке на передовую и застрелили за него своего командира. 

Как известно, конфликт произошел между служащими 35-й бригады морской пехоты ВСУ 9 мая. Подчиненные командира 88-го батальона отказались от вылазки, сославшись на уже произошедшие ранее на этом направлении неудачи. 

По данным, полученным разведкой ДНР, в ходе развития конфликта командиров и подчиненных один из них выстрелил в лейтенанта, который впоследствии скончался от ранения. Командование бригады после этого представило его смерть как результат обстрела со стороны ополченцев Донбасса. 

Отметим, что эпизод этот, подобный описанному в "Докторе Живаго" (когда не непосредственного командира, а призывавшего воевать столичного холёного агитатора закололи штыками солдаты) имеет под собой почву: настроения примирения приходят на смену воинствущему национализму, поскольку укронацистские "добробаты" с фронта давно ушли, а ВСУ воевать не хотят, даже такие "элитные" подразделения. В январе, например, рота третьего батальона 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе отказалась выполнять боевые задачи, об этом сообщал Луганский информационный центр. 

Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко отметил, что данная информация поступила в руководство ЛНР из надёжных источников за линией фронта.  

Марочко рассказал, что командир отказавшейся выходить на боевые позиции роты с позывным «Руслан» доложил об инциденте своему начальству, добавив, что «военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми».  

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик2626 написал 12.05.2019 11:43
Чем чаще славяне будут стрелять по сионистам-политработникам и сионистам-чекистам, тем больше будут счастливы их семьи?
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