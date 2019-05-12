Товарищ Ким Чен Ын руководил учениями оборонительных частей КНА

Председатель Трудовой партии Кореи (ТПК), Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР, высший руководитель нашей партии, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын 9 мая руководил учениями оборонительных артиллерийских частей КНА на переднем и западном участках фронта.

Уважаемый высший руководитель на командном пункте ознакомился с планом учений по нанесению огневого удара разными дальнобойными ударными средствами и отдал приказ начать учения.

Тут же ярко-красные струи огня с оглушительным громом начали рассекать воздух в направлении установленной цели.

Эти учения проведились для того, чтобы протестировать и проверить боеспособность оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта. Их готовность к быстрому реагированию, маневренность в сочетании с огневой мощью.

Учения были проведены успешно, в полной мере продемонстрировав мощь оборонительных частей на переднем и западном участках фронта, крепко подготовленных к умелому проведению любой операции и боя в соответствии с поставленными партией задачами в рамках утилитарных и практических учений.

Уважаемый высший руководитель, наблюдая маневры и развёртывание для нанесения огневого удара и само огневое нападение, выразил удовлетворение:

- Несколько дней назад оборонительные части на переднем и восточном участках фронта удовлетворительно выполнили задание по нанесению огневого удара, а сегодня я вижу, что оборонительные части на переднем и западном участках фронта тоже хорошо готовы, в особенности, высока способность частей на переднем участке к выполнению огневого задания!

Он подчеркнул, что в соответствии с требованиями нынешней внешнеполитической ситуации и стратегическим намерением партии необходимо повышать способность к выполнению боевого задания оборонительных частей на переднем и западном участках фронта и подготовить их к инициативному реагированию на любое осложнение ситуации.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами КНДР отметил, что подлинный мир и безопасность страны гарантируются только военной силой Республики, способной отстоять свой суверенитет, и сказал, что народная армия и в дальнейшем, крепко держа в руках оружие революции, должна защищать социалистическую Родину - вооруженными силами надежно защитить героическую творческую борьбу нашего народа.

Уважаемый высший руководитель поставил важные задачи, встающие в дальнейшем укреплении и развитии способности к нанесению огневого удара оборонительных частей КНА на переднем и западном участках фронта.

На учениях присутствовали руководящие кадры ЦК партии, в том числе Ким Пхён Хэ, О Су Ён и Чжо Ён Вон.

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