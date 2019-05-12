Абрамович, Усманов и Фридман стали богатейшими жителями Великобритании

Российские миллиардеры Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман вошли в топ-10 богатейших людей Великобритании, по версии газеты Times.

Усманов остался на восьмом месте – он не поменял свою позицию с прошлого года. Издание оценило его состояние в 11,33 миллиарда фунтов стерлингов (14,72 миллиарда долларов), что при этом на 783 миллиона больше, чем в прошлом году.

Бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович за год поднялся в рейтинге на четыре позиции — с 13-й на девятую строчку. По оценке издания, стоимость его активов увеличилась на 1,8 миллиарда фунтов и составила 11,22 миллиарда (14,58 миллиарда долларов).

Впервые в десятку богатейших британцев вошел Михаил Фридман, занявший в рейтинге десятую позицию с 14,1 миллиарда долларов.

На первом месте в списке – предприниматели из Индии Шри и Гопи Хиндуя (28,5 млрд долларов). За год они разбогатели на 1,76 млрд. Ранее возглавлявший рейтинг Джим Рэтклифф сместился на