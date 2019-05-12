Безграмотные вандалы осквернили памятник Ленину в Самаре

В ночь с 10 на 11 мая неизвестные осквернили памятник Владимиру Ильичу Ленину на Площади Революции в городе Самаре. Как вы можете видеть на фото, неизвестные вандалы единственное слово написали на нем с грамматическими ошибками. Собственно, безграмотность молодёжи это ведь тоже результат государственной декоммунизации, нынче вошедшей уже в стадию агрессивную. За время царствования Путина закрылись тысячи школ, особенно на селе...

Вандалы не только грамотности не обучены, они и не ведают, как правильно изображать серп и молот - кстати, в эти дни часто встречающийся на знамени Победы. То есть вандалы какие-то совсем уж дремучие.

Скорее всего «декоммунизаторы» использовали в своих целях подростков, которые не знают на что идут, а идут они по статье 214 УК РФ «Вандализм». По факту данного вопиющего вандализма уже написано заявление в полицию депутатом Совета Депутатов Самарского Района Анатолием Корневым.

Самарское Региональное Отдаление Левого Фронта требует от Администрации г.о. Самара, Департамента Культуры и ГУ МВД Самарской области расследовать данный факт противоправных действий и не давать далее отморозкам издеваться над нашей историей. В понедельник Левый Фронт отнесёт своё обращение в данные структуры для обсуждения этой проблемы.

Новости по теме:

Могилы советских воинов на востоке Германии "украсили" свастиками 9 мая

Полицаи и в Запорожье декоммунизировали девочку в пилоточке как агента тоталитаризма

Киевские полицаи не пропустили коварную "тоталитарную символику" в "Бессмертный полк"