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Московский листок

Безграмотные вандалы осквернили памятник Ленину в Самаре

Опубликовано 12.05.2019 автором Григорий Оганезов в разделе комментариев 2

левый фронт вандализм декоммунизация самара
Безграмотные вандалы осквернили памятник Ленину в Самаре

В ночь с 10 на 11 мая неизвестные осквернили памятник Владимиру Ильичу Ленину на Площади Революции в городе Самаре. Как вы можете видеть на фото, неизвестные вандалы единственное слово написали на нем с грамматическими ошибками. Собственно, безграмотность молодёжи это ведь тоже результат государственной декоммунизации, нынче вошедшей уже в стадию агрессивную. За время царствования Путина закрылись тысячи школ, особенно на селе...

Вандалы не только грамотности не обучены, они и не ведают, как правильно изображать серп и молот - кстати, в эти дни часто встречающийся на знамени Победы. То есть вандалы какие-то совсем уж дремучие.

Скорее всего «декоммунизаторы» использовали в своих целях подростков, которые не знают на что идут, а идут они по статье 214 УК РФ «Вандализм». По факту данного вопиющего вандализма уже написано заявление в полицию депутатом Совета Депутатов Самарского Района Анатолием Корневым.

Самарское Региональное Отдаление Левого Фронта требует от Администрации г.о. Самара, Департамента Культуры и ГУ МВД Самарской области расследовать данный факт противоправных действий и не давать далее отморозкам издеваться над нашей историей. В понедельник Левый Фронт отнесёт своё обращение в данные структуры для обсуждения этой проблемы.

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
про осквернение идола написал 12.05.2019 13:56
Ишь ты! Когда это на Украине случается, то осквернители - фашисты, нацисты и бендеровцы. А в Путлерастии всего лишь безграмотные вандалы. Как говорится, почувствуйте разницу.
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А на Великой Голове сидит птичка и тоже оскверняет, оскверняет и оскверняет (серет)
Классное фото! написал 12.05.2019 13:31
Птичку - к ответу!!!
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