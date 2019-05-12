Сергей Доренко знал что разрыв аорты может настигнуть его где угодно

Российский журналист Сергей Доренко знал о своём серьёзном диагнозе — аневризме, заявил генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов. При этом руководитель не уточнил, старался ли покойный радиоведущий поддерживать своё здоровье.

Сергей Доренко скончался в Москве вечером 9 мая. Управляя мотоциклом, он почувствовал себя плохо и упал в потоке машин. Причиной его смерти медики назвали гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца, которое привело к разрыву аорты.

Ранее News.ru сообщал, что память главреда «Говорит Москва» Сергея Доренко увековечат в музее волгоградского лицея № 5 имени Ю.А. Гагарина, который он окончил. Преподаватели учебного заведения вспоминают о нём, как о бунтаре. Но, по словам педагогов, знаменитый выпускник оставался честным человеком и «всегда был за справедливость».

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В разное время вел информационную программу "Время", а также "Авторскую программу Сергея Доренко". С 2014 года был главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

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