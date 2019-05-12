В Ростовской области взрывом газа разрушен молодой двухэтажный жилой дом

В ночь на воскресенье в Каменском районе Ростовской области произошел взрыв бытового газа. По предварительным данным, пострадавший от взрыва двухэтажный дом восстановлению не подлежит. Об этом, как передает ТАСС, сообщил губернатор области Василий Голубев на своей странице в Instagram.

"Судьбу дома определят специалисты. Первое заключение - дом не восстановить. Если будет принято решение о сносе разрушенного и строительстве нового дома, буду требовать, чтобы строили в кратчайшие сроки", - написал губернатор.

Документы на первоочередные выплаты уже оформлены на 13 человек, сообщил также глава региона. Сейчас жители дома находятся в пунктах временного размещения на базе местной больницы и у родственников.

Поврежденному дому более 36 лет. Планируется, что решение о сносе поврежденного здания и строительстве нового примут до среды 15 мая.

Работы по строительству нового жилого дома взамен двухэтажного в Каменском районе Ростовской области, поврежденного в результате взрыва бытового газа, займут от восьми месяцев до года. На этот период жильцов обеспечат жильем, пояснила в воскресенье пресс-служба губернатора.

Заключение о возможности восстановления дома, где произошел взрыв, должны подготовить в ближайшее время, однако отмечается, что, вероятно, "будет принято решение о строительстве нового дома".

Отмечается, что деньги на работы выделят из резервного фонда региона. До предоставления пострадавшим нового жилья их разместят во временном, его предложат власти района.

Сообщение о взрыве бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме на улице Ленина в поселке Чистоозерный поступило в 00:30 по московскому времени воскресенья. Взрыв унес жизни двоих человек - мужчины и ребенка 2010 года рождения, еще двое находятся в больнице, всего спасены 16 человек.

Обрушилась кровля здания на площади 50 кв. м, повреждено семь квартир, в том числе три разрушены. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело.

Отметим, что по апрельским замерам социологов, опасность взрывов бытового газа лидирует среди страхов у доргих россиян.

Главные страхи россиян связаны со взрывами бытового газа, резким ростом цен на товары и услуги, терактами и изоляцией рунета. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование КРОС "Национальный индекс тревожностей".

При составлении суммарного индекса тревожностей граждан эксперты учитывали публикации в СМИ и реакцию на них в социальных сетях.

Так, на первом месте среди фобий граждан оказался взрыв бытового газа. Причиной тому послужило освещение взрыва в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. Это "привело к актуализации страха и вывело на первое место по упоминаемости в медиа и соцсетях: люди стали проецировать случай на себя, опасаясь, что аналогичный по последствиям взрыв может произойти в их доме", говорится в исследовании.

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