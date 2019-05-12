США откуда-то достали С-300 для учений

Российскую зенитную ракетную систему С-300 обнаружили на американском военном полигоне. На кадрах, которые 12 мая опубликовал Defence blog, показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения и две пусковые установки.

В издании уточнили, что военные в США часто практикуют воздушную атаку с использованием систем российской противовоздушной обороны. Для этого обычно используются стилизованные или настоящие боевые машины и системы противовоздушной обороны для добавления дополнительного реализма в различные упражнения.

С-300 — это семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на расстоянии от нескольких километров до 75 – 200 километров. Система предназначена для защиты крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника. В сентябре Россия объявила о поставке комплексов в Сирию.

Напомним, чуть более года назад Пентагон назвал "безответственной" передачу Сирии российских систем ПВО С-300. "Похоже, что это направлено на предоставление дальнейшего прикрытия низким действиям ее (России) партнеров — Ирана и Сирии", — сказал представитель Пентагона.

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