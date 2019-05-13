Трамп нам поможет: конец правления обывательщины

С интересом слежу за разгоранием мировой торговой войны между США и КНР. Да, нам всем будет очень больно. Но лучше ужасный финал, чем гниение заживо, чем ужас без конца. Официоз в РФ и разные «экономисты» делают вид, будто ничего в принципе не изменилось. Но это всего лишь страх и попытка самовнушения.

Мир заскользил к глобальной смуте. По иронии истории, Трамп становится надеждой русских национал-империалистов и сторонников новой индустриализации. Тот дьявол мирового кризиса, что так упорно вызывал 45-й президент США, несет гибель и коронованной обывательщине, что правит со времен Ельцина в РФ. Не западные санкции, но глобальный спад, эра протекционизма и собственная тупость россиянского бомонда и станут могильным камнем для клептократии.

СМЕРТЬ «ПОСТИНДУСТРАЛЬНЫХ БЕСОВ»

Мировой кризис из-за нового разделения планетарной экономики на имперские протекционистские зоны предотвратить скоро станет невозможным. Трамп явно имеет сильнейшую поддержку части американской аристократии, а также – и простонародья, ошалевшего от нищеты и безработицы: иначе его просто убили бы за введение 25-процентных пошлин на китайский ввоз. Но этот шаг сделан и Рубикон перейден. Как написал Трамп в твоей «чирикалке»-твиттере, не хотите платить такие высокие ввозные тарифы – переносите производство в Америку и создавайте в ней рабочие места. Понятно, что этот ультиматум предназначен прежде всего американским монополиям, тридцать лет выносившим заводы и фабрики в Восточную Азию. А заодно и тем же азиатским корпорациям: стройте (за свой счет!) производства в Соединенных Штатах. Тогда вы сможете получать прибыли с обильного американского внутреннего рынка. Но – уже с помощью инженеров и рабочих США. И здесь многие налоги платить будете.

Тем самым запускается маховик глобальных потрясений. Трамп и его команда не могут не понимать, что Китай испытает и кризис перепроизводства, и падение производства в 2020-м, и (возможно) сильнейший финансовый кризис из-за того, что его фирмы и компании, что строили свой бизнес на сбыте товаров в Соединенных Штатах, начнут объявлять дефолты по своим облигациям. Не смогут возвращать те кредиты, что набрали в китайских банках. А спад производства и финансовые передряги в КНР с неумолимой логикой потянут за собою спады в экономиках-главных партнерах Китая. То есть, в ЕС, Индии, Японии, Южной Корее.

Мало того, опаснейший период ожидает саму Америку. Слишком долго в ней правили постиндустриальные дебилы, что форсированно лишали страну реального сектора, радостно хлопая при этом в ладоши. Парадоксально, но Соединенные Штаты, не пережив распада страны и ужасающего кризиса последствий сего (как мы с 1991-го), не зная кошмара полного сгорания денежных накоплений (как было с рублями СССР после1990 г.), при этом угодили в сходное с РФ положение. В положение деиндустриализации, грозящей самой жизни страны.

«По данным Геологической службы США, в 2018 году в стране было произведено всего 890 тыс. тонн алюминия на фоне мирового производства в 60 млн тонн. А еще в 1990 году страна производила 4,1 млн тонн алюминия, что превышало на тот момент пятую часть всего мирового производства. При этом США — крупнейший его импортер: в прошлом году в страну ввезено 5,5 млн тонн, годом ранее — 6,2 млн. Металл в основном завозили из Канады (34%), Китая (13%) и ОАЭ (7%)…»

https://expert.ru/expert/2019/17/rusal-porabotaet-na-velichie-ameriki/

«Показателен для оценки состояния американской экономики, казалось бы все еще самой сильной в мире, но тем не менее оказавшейся в зависимости от всего мира, в первую очередь от Китая, разговор Трампа с Коном, воспроизведенный Вудвордом. Стоит привести его полностью: «Во время очередного обсуждения Кон показал президенту проведенное министерством торговли исследование, из которого следовало, что Соединенным Штатам абсолютно необходимо торговать с Китаем. “Если китайцы захотят уничтожить нас, им нужно просто перестать продавать нам антибиотики. Вы знаете, что Соединенные Штаты фактически не производят антибиотиков? У нас нет даже своего пенициллина. Сэр, когда дети начнут умирать от стрептококковой ангины, что вы скажете их матерям? Вы скажете им, что “торговый дефицит важнее”?» А когда мешался глава Национального совета по торговле Питер Наварро и предложил покупать их у других стран, Кон сказал: «Вы просто переставляете стулья на “Титанике”».

Обратите внимание на образ состояния американской экономики, который приводит главный экономический советник президента. Аналогичная ситуация у Штатов сложилась с китайской сталью, от которой не может отказаться американская автомобильная промышленность, из-за чего автомобильные компании резко выступают против повышения тарифов на китайскую сталь. И много с чем еще. Можно, например, напомнить, что Соединенные Штаты в значительной мере лишились станкостроительной промышленности, правда, попав здесь больше в зависимость от европейских стран. И, как признает автор, из страны ушли практически все фармацевтические и даже страховые компании…

…Таким образом, Трамп в своем, в общем-то, рациональном стремлении вернуть промышленность, а вместе с ней и рабочие места в Штаты, натыкается на последствия необъяснимой с точки зрения здравого смысла политики, охватившей весь западный мир: деиндустриализации. Мы ведь с вами тоже постоянно слышим мантры о постиндустриальном обществе. Но если все же разрушение российской промышленности произошло в результате кризиса, вызванного распадом Советского Союза, то Штаты отказались от нее добровольно именно в силу экономических интересов монополий и идеологической зашоренности политической элиты, бездумно присягнувшей идее постиндустриального общества. Причем обогнали в этом даже большинство своих союзников….

Конечно, у советников Трампа находились доводы против его упрямого желания сократить торговый дефицит и увеличить количество рабочих мест именно в промышленности. Во-первых, Америке выгодно покупать дешевые продукты за рубежом и при этом добиваться превосходных результатов в других областях — в услугах и высокотехнологичных продуктах: глобальный рынок дает огромные преимущества американцам. А во-вторых, люди предпочитают сидеть за столом в хорошем офисе с кондиционером, а не стоять на ногах восемь часов в день за станком. Удивительным образом эти советники, как и многие другие адепты постиндустриальной экономики не видят, как на их глазах происходит постепенное перемещение производства услуг и разработка высокотехнологичных продуктов туда же, куда ранее ушла промышленность: в Китай. И война, которую затеял Трамп с Китаем из-за того, что тот, мол, ворует интеллектуальную собственность в США, уже во многом бесполезна. Китай и сам становится центром ее производства, уже практически догнав Штаты по числу патентов. А пожелание людей сидеть за столом, а не стоять за станком, во многом может обернуться тем, что и за столом уже найдется мест. Другое дело, могут ли США в рамках их экономической и общественно-политической модели найти выход из создавшегося положения. Ведь и советники Трампа правы: начнешь войну с Китаем, лишишься дешевых товаров, а когда сможешь наладить собственное производство, неизвестно — на строительство серьезного производства в любой отрасли могут уйти годы.»

http://expert.ru/expert/2019/15/amerikanskij-tsugtsvang/

ЮЛИАН ОТСТУПНИК НОВОЙ ЭРЫ

Трамп – уникальное историческое явление. Некий Юлиан Отступник, что решился пойти наперекор бредовой «постиндустриально-финансовой религии». Истинный герой американского англосаксонского национализма, понявший: если не удастся вернуть в Америку рабочие места и промышленность, то страна умрет. Без индустрии она лишится всего: статуса глобального финансового центра, превосходства в науке и образовании, военной силы. Следование и дальше безумному учению «постиндустриализма» означает смертельное для общества США имущественное расслоение, появление огромных «зон трущоб» в США (целых групп депрессивных штатов), безнадежному расколу нации, краху систем социального обеспечения, катастрофу с государственным долгом. Он понял (и смог объяснить другим) то, что такая постиндустриальная глобализация превращает Америку в топливо, в добычу для имперского взлета Китая. И он решился на отчаянный шаг, что делает необратимым глобальное потрясение – ввел протекционизм.

Он словно говорит всем: «Если прежние правители США загнали страну в смертельную западню, если она покатилась к страшному финалу, то я не остановлюсь даже перед тем, чтобы не только Америку, но и весь мир сорвать в тяжелейший кризис. Ибо в ходе него мы получим шанс на новое возрождение Америки, на ее реиндустриализацию…»

Максим Калашников отлично видит, что Трамп отдает себе отчет в том, что его шаги приведут к первоначальному падению уровня жизни в США и к лопанию пузыря на фондовой бирже. А это, как ни крути, обрушит паразитически-спекулятивный сектор американской экономики и приведет к детонации: цепи падений финансовых рынков в других странах. (Если этого никак не могут понять россиянские обыватели и местные «экономисты», сие – их проблемы. Они всегда были недоумками, что не в силах постичь даже элементраные логические связи).

Вижу, что Трамп рассчитывает на способность американцев в сжатые сроки строить промышленность. Как, например, во Второй мировой и накануне ее, при Новом курсе. Благо, денег в стране полно, кадры еще есть. Покровительственные пошлины, восстановив маржу в производительном бизнесе, побудят американских богачей строить предприятия реального сектора у родных пенатов.

А если весь мир свалить в кризис, погрузить в геенну огненную нищеты, расколов, спада и смут, то янки всегда могут рассчитывать на ввоз к себе самых лучших инженерно-технических и рабочих кадров из корчащейся от боли Евразии. Как к Сталину в первые три пятилетки ехали иностранные спецы, оказавшиеся без работы на Западе из-за Великой депрессии 1929 и последующих годов – так же поедут сейчас и в Трампову Америку. А чтобы процесс шел веселее, надо усугубить мировой смутокризис, сделав ее относительно безопасным аналогом трех мировых войн ХХ столетия.

Такой кризис, надолго уронив мировые цены на углеводороды и прочее сырье, поможет янки восстановить выгодность производства у себя дома. Что? От этого старый доллар лишится короны мировой глобальной валюты? И пускай его! Ибо потуги спасти оный статус чреваты гибелью США в трясине деиндустриализации. Если надо, то введем новый доллар. А то и спасем старый – за счет ввержения всего прочего человечества в инферно смут. Мы же за океаном отсидимся и успеем подняться. Попутно нанеся нокаутриующие удары по всяким выскочкам. И если Китаю придется надолго скрючиться от боли, решая проблемы падения в промышленности и социальных бунтов у себя дома (когда еще китайский внутренний рынок заменит внешние рынки сбыта!), то РФ угодит в не менее страшный кризис из-за оскудения доходов от вывоза нефти, газа и прочего сырья. Захлебнутся все путинские планы перевооружения армии, потуги Москвы укрепиться за пределами границ РФ. Москва получит раскол «элиты», кризис с финансированием силовых структур, разгул их бандитизма внутри страны, пароксизм в виде воровской диктатуры в стиле отнюдь не Сталина, а латиноамериканской военщины.

Благодаря новому Юлиану Отступнику все человечество, не испытав ни единой атомной войны, окажется в горящем доме. В новой эпохе социально-экономических потрясений.

Трамп – не русский, но англосаксонский националист. Спасает он прежде всего свое Отечество. Однако история полна злой иронии. Невольно он работает и на смену власти в Российской Федерации. Ибо мировой кризис смоет ее примерно так же, как поток воды уносит нечистоты в канализацию.

КОНЧИНА «ОБЫВАТЕЛЬЩИНЫ С МИЛЛИАРДАМИ»

Дело в том, что расейская «илитка» до поросячьего визга боится протекционизма, индустриализации и необходимости тяжко работать. При этом не воруя. Путин регулярно возглашает анафему протекционизму с высоких трибун, не замечая того, что это жалко и смешно. Он все больше напоминает того английского джентльмена, что и в 1940 году продолжал жить в реалиях королевы Виктории, не признавая ни автомобилей, ни светомаскировки. Да так, что немцы разбомбили его поместье во время торжественной иллюминации. К новой эпохе протекционизма и к глобальному кризису перехода туда отчаянно не готовы ни команда президента РФ, ни его правительство, ни Центробанк, ни сам корпус сырьевых олигархов. Ни придворные «экономисты» и главные ее кузницы – ВШЭ и РАНХиГС. Они вопиюще неадекватны новым вызовам. А значит, поведут РФ прямиком к обрыву. Они даже не в силах осознать происходящих перемен!

Российская «элита» - это всего лишь ограниченные обыватели с миллиардами долларов Обыватели, сформировавшиеся в исторической полосе от позднего Брежнева 1970-х до Горбачева и Ельцина. Обладая куриными мозгами именно советско-россиянского мещанина и убогими духовными запросами, они и есть главный фактор кризиса РФ. Как, впрочем, и Украины. Это – всего лишь крыски в старом амбаре. Привыкли они к тому, что, раскурочив сложную промышленность на своих обломках СССР, могут припеваючи жить, просто гоня сырье в развитые страны. Им все еще кажется, будто такой порядок вечен. Ан нет, выкусите! Не помогут больше ваши миллиарды. Штомовые валы мирового смутокризиса ужасны, с ними никак не договориться и пропагандой - не утихомирить. А действовать, как Трамп и Сталин, как Рузвельт или Муссолини они попросту не в состоянии. Они в кризис умудрились повышать налоги, надежно топя экономику РФ.

В чем удручающее убожество россиянского истеблишмента? В том, что он принялся просто копировать внешние признаки брежневских времен. Вот СССР тогда лез в Африку и Азию, тратя там огромные ресурсы в ущерб делам дома? Клал миллиарды на Ближнем Востоке, хотя дома были разбитые дороги, унылые серые города и очереди за колбасой? И мы начнем лезть во все вонючие дыры света, хороня там триллионы, пока в самой РФ – задница, угасание и вырождение. Брежнев провел Олимпиаду-80? И мы тоже выкинем сумасшедшие деньги на Сочи и мундиаль. Просто имитируем Брежнева, не пытаясь разобраться в причинах поражения СССР. Обыватели с миллиардами, будучи не в силах мыслить самостоятельно и рационально, начинают заниматься имитацией реалий своей юности и крайне дорогими понтами. Продолжая загонять РФ в яму отсталости в электронике, авиастроении, космосе, станкостроении, в науке и образовании. Не обращая внимания на демографическое угасание русских – станового хребта государственности. Увеличивая налоги ради своего бессмысленного расточения – и тем самым давя реальный сектор, торговлю, транспорт, строительство, обеспечивая обнищание граждан и сужение внутреннего рынка. Все разговоры о том, что Кремль понимает то, что творит, ибо, мол, завербован Западом ради окончательного уничтожения страны, смешны и нелепы. Ибо никакой агент не делает то, что в итоге приведет его к смерти, к скамье Гаагского трибунала.

Всякая антикризисная политика в РФ, всякий Новый курс должен начинаться с утилизации оной «илитки». Без этого не будет никаких спасительных мер: реальной реиндустриализации страны, преодоления ее вымирания и воссоединения русских земель Большой России.

Тот мировой кризис, что сейчас вызывает Дональд Фредович, неизбежно породит слом прежней власти в Российской Федерации. Даже попытка ее бросить все средства на финансирование полицейских сил выльется в ускоренное падение экономики. Что разломит силовые структуры.

Сходясь в жестокой схватке, два исполина (США и КНР) объективно вызовут погром и землетрясение на всей планете. Ударные волны снесут халупу «вертикальной стабильности» в РФ. Тогда и придется нам с вами сражаться за то, чтобы страна не рассыпалась. Сражаться за ее возрождение и новую индустриализацию. Никакие поездки Путина или речи Маши Захаровой не остановят глобального катаклизма. Тут как ни пой и в бубен ни колоти – Везувий один черт извергает лаву, пепел и раскаленный газ. Нет, ядерной войны не ждите. Вместо этого все человечество ждут социальные потрясения, сравнимые с таковыми в первой половине ХХ столетия.

А кто сего не понял – его проблема. Не лечу умственно отсталых.