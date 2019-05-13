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Московский листок

Так и осталось за кадром, кто передал в США российскую систему ПВО

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 0

сша война рф
Так и осталось за кадром, кто передал в США российскую систему ПВО

Российскую зенитную ракетную систему С-300 обнаружили на американском военном полигоне. На кадрах, которые 12 мая опубликовал Defence blog, показаны командный пункт с радиолокатором подсвета и наведения и две пусковые установки.

США откуда-то достали С-300 для учений

Эти системы есть в вооружении не только России. Они имеются в Белоруссии, Казахстане, на Украине, в Азербайджане, Словакии, Венесуэле, Иране, Армении, Китае, Греции, Алжире, а также, по некоторым данным, в Хорватии.

***

Эсперты соревнуются в том, что похвалит российские системы вооружений лучше всех (и, как известно, получит сладкую конфету), а меж тем ответа, откуда данные конкретные системы ПВО оказались на данных конкретных учениях в США - нет!

Вот даже замминистра обороны РФ Фомин только хвалит российское вооружение, но и от министерства обороны ответа нет на вопрос: откуда?

Да, есть предположения, что С-300 мог передать для изучения Порошенко - у Украины, естественно, С-300 в наличии имеются. В украинский период имел возможность наблюдать системы С-300 в Крыму, на мысе Фиолент, практически без боевого охранения - подходи, изучай. Во время присоединения Крыма эту украинскую часть, как и другие, взяли без боя, офицеры только сумели запереться в служебном помещении, но позже согласились на предложение открыть дверь и разойтись по домам. Есетственно, ни о каком режиме секретности вокруг С-300 на Украине и речи не шло.

Да и вообще существует военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами, в просторечии "торговля оружием". Согласно данным ВТС, системы С-300 "Фаворит" поступали в такие страны НАТО, как Греция, Кипр, Словакия, Хорватия. А также ряд стран, не связанных с РФ союзническими отношениями. Любая из этих стран могла передать С-300 в США.

Однако ответ на вопрос, какая именно из стран, когда и какие системы ПВО - так и остался без ответа! То есть не исключено, что РФ продолжит поставлять новейшие вооружения в страну, которая будет снабжать информацией об этом оружии нашего вероятного противника.

Кто конкретно из наших партнеров по ВТС передал США наше вооружение?

Это ведь не правда, что деньги не пахнут. Они очень часто пахнут кровью, и забалтывать этот вопрос разговорами о совершенствах российского воружения - весьма чревато.

А.Б.



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