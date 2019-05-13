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Московский листок

600 сотрудников избиркома умерли в процессе подсчета голосов после выборов президента

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 2

путин выборы кремль
600 сотрудников избиркома умерли в процессе подсчета голосов после выборов президента

По всей Индонезии почти 600 сотрудников избиркома умерли в процессе подсчета голосов после выборов президента. Больше всего погибших — в провинции Западная Ява — 130 человек. 

По данным Минздрава страны, основной причиной смерти стали инсульт и инфаркт. Чиновники отмечают, что большинство погибших были в преклонном возрасте, а сама работа очень тяжелая. Иными словами, власти уверяют: все смерти наступили по естественным причинам.

***

Подсчитать голоса и умереть - это вам не увидеть Лондон! Все строго по месту постоянной регистрации. Перенапрягся при подсчете, циферки - они знаете, как напрягают?

Я все больше думаю о высоком гуманизме партии "Единая Россия". Все сотрудники избиркомов живы, здоровы и с лица довольно толстые. Ведь если что, наш-то минздрав и перелом основания черепа спишет на естественные причины. Мол, перенапрягся, мотнул головой неловко - бац! перелом.

У нас же, после того, как члены правительства перестали подсыпать пионерам в кашу битое стекло, ничего подобного. И пионеры тоже сытые, толстые - те, которым в кашу стекло подсыпали, так умерли давно от старости.

Мне кажется очень вдохновляющим индонезийский опыт. И ведь никаких разговоров о фальсификациях - все честно, люди ради точности подсчета даже жизнь кладут на алтарь избиркома!

Может, пора того... без ложного гуманизма, как в Индонезии, по естественным причинам?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
стоик2641 написал 13.05.2019 10:56
колониальный режим сионистов-олигархов поступает проще - подбирает в избиркомы моральных уродов, готовых за 5 копеек собственную мать продать?
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Товарищ, верь взойдет она
не то что у нас написал 13.05.2019 10:03
По всей Индонезии почти 600 сотрудников избиркома умерли в процессе подсчета голосов после выборов президента. Больше всего погибших &#8212; в провинции Западная Ява &#8212; 130 человек.
- не то что у нас - наше общество гораздо гуманне.
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