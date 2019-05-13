Мединский: российское кино успешно конкурирует с Голливудом

Российские фильмы демонстрируют качественный рост и успешно составляют конкуренцию Голливуду в прокате, заявил глава министерства культуры Владимир Мединский в колонке на сайте РИА Новости.

По словам министра, российские фильмы не только интересны зрителям, но и показывают хорошие кассовые сборы. Он напомнил, что с 2012 по 2018 годы посещаемость российского кино выросла вдвое — с 28,7 млн до 57,9 млн зрителей.

"Главная составляющая успехов отечественного кино – это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти фильмы ориентируются на зрителя, они рассказывают об интересных людям героях и событиях, они опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности. И, главное, российская киноиндустрия в последние годы наловчилась производить такие фильмы не от случая к случаю, а системно", - написал Мединский.

Он подчеркнул, что рекордные показатели кино показывает в условиях беспрецедентной жёсткой рыночной конкуренции с "глобальным Голливудом", которой не было в советские времена. При этом фильмы не просто показывают хорошую кассу, но и увлекают зрителей.

По словам Мединского, в первую очередь министерство старается спонсировать фильмы на героико-историческую тему. Он добавил, что подобные проекты – «беспроигрышный козырь», который даст «мощный импульс творческому развитию отрасли.

Кроме того, с помощью героико-исторических фильмов можно воспитывать подрастающее поколение.

"Ведь наше историческое наследие – это мощнейший мотор, даже «вечный двигатель» совершенствования и духовного самовоспроизводства российской культуры в широком смысле слова", - отметил министр.

Напомним, ранее Мединский призывал законодательно закрепить способы поддержки отечественного кинематографа от "неравной конкуренции Голливуда". "Мы уверены, что необходимо законодательно вводить протекционистские меры, защищать отечественное кино от неравной конкуренции со стороны Голливуда. От конкуренции, от борьбы и экономической, и — что еще важнее — идеологической", - подчеркнул он. По его словам, России нужно, с одной стороны, больше поддерживать отечественное кино, с другой стороны - ограничивать голливудское.