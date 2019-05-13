Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Москвичи любят Собянина и клубнику по 300 рублей

Опубликовано 13.05.2019 автором в разделе комментариев 1

путин выборы кремль
Москвичи любят Собянина и клубнику по 300 рублей

Проведенные для Кремля закрытые социсследования показали: наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, утверждают источники РБК. Наименьшее желание менять мэра — у москвичей.

***

Странно, конечно, я вот москвич вроде бы, а запрос на смену Собянина у меня имеется, причем не на одного Собянина, он лично-персонально бог с ним, а вот на смену всей его колхозно-креативной камарильи - это да, запрос очень сильный имеется. И вот у всех моих знакомых - тоже самое! Может, сменить сразу всех знакомых? 

Вот у москвичей хочу спросить - у вас нет запроса на смену сразу всех знакомых? Потому что явно все ваши знакомые голосуют неправильно - все, суки, против мэра, а настоящие москвичи выбирают его в первом же туре с сухим счетом. 

Кстати, и сами себя замените на что-нибудь.

***

С Архангельским губернатором мне как бы все понятно. Решил завалить область говном, за что снискал любовь и уважение сограждан.

А вот с севастопольским градоначальником - непонятно. Он вообще тихий, репрессиями особыми не отмечен, город худо-бедно в порядке содержит, хотя и не без упреков. Но кто нынче без греха?

Не орел, да, верно. В городе военных моряков лучше, чтоб орел. Но ведь был же перед ним аккурат весь в орлиных перьях адмирал, едва сплавили куда-то с повышением. И опосля него Овсянников смотрелся вполне по-человечески, хоть и тихий был.

Чего еще-то надо?

Написал я как-то, что в Таганроге, где с водой как почти везде на юге, проблемы, на каждом углу и в каждом сельпо стоит система, где рубля за полтора литр можно купить фильтрованную воду, чтобы пить. А в Севастополе нет такого, хоть вода тоже не очень. 

Но вот приезжаю в Севастополь, и в ближайшем магазине народного типа - пожалуйста, вода фильтрованная из краника, только по 3 рубля. В Севастополе даже вода дороже, чем "на материке" почему-то, и никакие Крымскиие мосты и трассы "Таврида" на это не влияют. Но факт - вода есть теперь чистая, в доступном каждому варианте.

Ну и дороги - рельно дороги хорошие в городе стали! Вот за неделю, ей-ей, ни разу не подбросило. Хотя в борьбе с украинским наследием что-то хорошее надо было бы и сохранить, например, правый поворот на красный свет - все ж 15 процентов пробок уходит.

Зато сохранили всю украинскую шизофреническую ситему в области ЖКХ. Полностью, во всей клинической красе!

Я как-то писал о наличии у меня уникального документа - удостоверения пользователя газового оборудования. Чтоб его получить, надо прослушать лекцию, расписаться в специальном гроссбухе и приобрести бумагу с печатями. Так вот, в российском Севастополе до сих пор эта система действует! Более того, при переезде на новую квартиру, вам надо получать новый сертификат, потому что старый "не действует"!

Ну там индивидуальные счетчики на газ и прочее. Чтобы подключить в квартире уже установленное газовое оборудование, нужно заключить отдельный договор с "Севастопольгазом", для чего собрать документы, включая сюда справку о составе семьи (ну шучу), и записаться в очередь - моя очередь, в которую я записался в апреле, подойдет к середине мая. До этого оздоровляющее мытье холодной водой, отопление конвектором и электрическая плитка, поставленная прямо верхом на газовую, новенькую, но которой пользоваться низ-зя!

Да, и с каждой компанией, предоставляющей тебе услугу, нужно заключать отдельный договор - с предварительной записью, очередью и т.п. И, кстати, заменой счетчиков на воду, которые были установлены 5 лет назад, но хотя и совсем новенькие, поскольку никто ими не пользовался, требуют как минимум поверки - это опять очередь, немножко заплатить и жить вообще без воды некоторое время - счетчики поверщики в Севастополе добросовестно снимают и уносят куда-то в метрологическую лабораторию...

На старой квартире, которую вы вроде бы сдали городу по акту, нужно тоже расторгнуть каждый договор на услугу ЖКХ по отдельности - иначе, несмотря на то, что вы в квартире официально не живете, вам исправно будут начислять деньги за свет, газ, воду, причем по максимальному тарифу.

Но я не понимаю, чем недовольны постоянные жители Севастополя? Они же в этой шизофрении постоянно живут, должны быть привычные. Это нам, людям новым, диковато...

Может, им цены не нравятся "московские"? Так в Москве они ниже... Так что Севастополь даже круче получается. Допустим, в том же Ростове клубника привозная, краснодарская - 140 рублей была на майские, а в Севастополе своя, крымская тогда же - 180!

Ну так в Москве привозная по 300, созреет своя, от Грудинина - будет по 350, а москвичи Собяниным вроде как довольны. 

Нет, не пойму никак, каким макаром составляют эти рейтинги?



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Провинциал из Зажопинска стал столичной штучкой?
Казарян Левон Георгиевич написал 13.05.2019 10:51
Как уроженец Украинского Таганрога стал "москвичем"?
Понты, немногое, что осталось у провинциальных полулевых...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сел с заклинившим шасси и не загорелся, потому что не "Суперджет"
Сел с заклинившим шасси и не загорелся, потому что...
12.05.2019
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
13.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ? (1)
Москвичи любят Собянина и клубнику по 300 рублей (1)
Очередной "суперджет" вернулся в Шереметьево, обошлось без жертв (0)
Мединский: российское кино успешно конкурирует с Голливудом (2)
600 сотрудников избиркома умерли в процессе подсчета голосов после выборов президента (1)
Так и осталось за кадром, кто передал в США российскую систему ПВО (6)
На увольнение рабочих заводов Форда ответим всероссийской политической стачкой (3)
Трамп нам поможет: конец правления обывательщины (28)
США откуда-то достали С-300 для учений (2)
В Ростовской области взрывом газа разрушен молодой двухэтажный жилой дом (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В Севастополе даже вода дороже, чем "на материке"
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: По всей Индонезии мрут сотрудники избиркомов, а нашим хоть бы хны!
Максим Калашников Максим Калашников: Что делать с нашим убийцей ЦБ РФ?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Главные предатели все на виду....
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Так и заболтали самую настоящую измену
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss