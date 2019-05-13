Москвичи любят Собянина и клубнику по 300 рублей

Проведенные для Кремля закрытые социсследования показали: наибольший запрос на смену губернаторов — в Севастополе, Архангельской области, Коми и Ингушетии, утверждают источники РБК. Наименьшее желание менять мэра — у москвичей.

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Странно, конечно, я вот москвич вроде бы, а запрос на смену Собянина у меня имеется, причем не на одного Собянина, он лично-персонально бог с ним, а вот на смену всей его колхозно-креативной камарильи - это да, запрос очень сильный имеется. И вот у всех моих знакомых - тоже самое! Может, сменить сразу всех знакомых?

Вот у москвичей хочу спросить - у вас нет запроса на смену сразу всех знакомых? Потому что явно все ваши знакомые голосуют неправильно - все, суки, против мэра, а настоящие москвичи выбирают его в первом же туре с сухим счетом.

Кстати, и сами себя замените на что-нибудь.

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С Архангельским губернатором мне как бы все понятно. Решил завалить область говном, за что снискал любовь и уважение сограждан.

А вот с севастопольским градоначальником - непонятно. Он вообще тихий, репрессиями особыми не отмечен, город худо-бедно в порядке содержит, хотя и не без упреков. Но кто нынче без греха?

Не орел, да, верно. В городе военных моряков лучше, чтоб орел. Но ведь был же перед ним аккурат весь в орлиных перьях адмирал, едва сплавили куда-то с повышением. И опосля него Овсянников смотрелся вполне по-человечески, хоть и тихий был.

Чего еще-то надо?

Написал я как-то, что в Таганроге, где с водой как почти везде на юге, проблемы, на каждом углу и в каждом сельпо стоит система, где рубля за полтора литр можно купить фильтрованную воду, чтобы пить. А в Севастополе нет такого, хоть вода тоже не очень.

Но вот приезжаю в Севастополь, и в ближайшем магазине народного типа - пожалуйста, вода фильтрованная из краника, только по 3 рубля. В Севастополе даже вода дороже, чем "на материке" почему-то, и никакие Крымскиие мосты и трассы "Таврида" на это не влияют. Но факт - вода есть теперь чистая, в доступном каждому варианте.

Ну и дороги - рельно дороги хорошие в городе стали! Вот за неделю, ей-ей, ни разу не подбросило. Хотя в борьбе с украинским наследием что-то хорошее надо было бы и сохранить, например, правый поворот на красный свет - все ж 15 процентов пробок уходит.

Зато сохранили всю украинскую шизофреническую ситему в области ЖКХ. Полностью, во всей клинической красе!

Я как-то писал о наличии у меня уникального документа - удостоверения пользователя газового оборудования. Чтоб его получить, надо прослушать лекцию, расписаться в специальном гроссбухе и приобрести бумагу с печатями. Так вот, в российском Севастополе до сих пор эта система действует! Более того, при переезде на новую квартиру, вам надо получать новый сертификат, потому что старый "не действует"!

Ну там индивидуальные счетчики на газ и прочее. Чтобы подключить в квартире уже установленное газовое оборудование, нужно заключить отдельный договор с "Севастопольгазом", для чего собрать документы, включая сюда справку о составе семьи (ну шучу), и записаться в очередь - моя очередь, в которую я записался в апреле, подойдет к середине мая. До этого оздоровляющее мытье холодной водой, отопление конвектором и электрическая плитка, поставленная прямо верхом на газовую, новенькую, но которой пользоваться низ-зя!

Да, и с каждой компанией, предоставляющей тебе услугу, нужно заключать отдельный договор - с предварительной записью, очередью и т.п. И, кстати, заменой счетчиков на воду, которые были установлены 5 лет назад, но хотя и совсем новенькие, поскольку никто ими не пользовался, требуют как минимум поверки - это опять очередь, немножко заплатить и жить вообще без воды некоторое время - счетчики поверщики в Севастополе добросовестно снимают и уносят куда-то в метрологическую лабораторию...

На старой квартире, которую вы вроде бы сдали городу по акту, нужно тоже расторгнуть каждый договор на услугу ЖКХ по отдельности - иначе, несмотря на то, что вы в квартире официально не живете, вам исправно будут начислять деньги за свет, газ, воду, причем по максимальному тарифу.

Но я не понимаю, чем недовольны постоянные жители Севастополя? Они же в этой шизофрении постоянно живут, должны быть привычные. Это нам, людям новым, диковато...

Может, им цены не нравятся "московские"? Так в Москве они ниже... Так что Севастополь даже круче получается. Допустим, в том же Ростове клубника привозная, краснодарская - 140 рублей была на майские, а в Севастополе своя, крымская тогда же - 180!

Ну так в Москве привозная по 300, созреет своя, от Грудинина - будет по 350, а москвичи Собяниным вроде как довольны.

Нет, не пойму никак, каким макаром составляют эти рейтинги?