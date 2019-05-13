Очередной "суперджет" вернулся в Шереметьево, обошлось без жертв

Следовавший из Москвы в Самару лайнер Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт «Шереметьево». По данным сайта Flightradar, через час после вылета самолет развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово и направился обратно в столицу. СМИ со ссылкой на источники сообщают, что причиной возврата могли стать проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов. На прошлой неделе авикомпания «Аэрофлот» задержала или отменила десятки рейсов, которые должны были выполнять SSJ-100.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс SU1206 авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные на портале Flightradar.

Отмечается, что лайнер вылетел в 01:59, однако менее чем через час совершил разворот в районе населенного пункта Ново-Петрово, расположенного во Владимирской области, и направился обратно.

Прибыть в самарский аэропорт Курумоч самолет должен был в 04:30 по местному времени. Через час у него был запланирован обратный рейс в столицу — позже он был отменен, следует из данных онлайн-табло. На сайте Flightradar видно, что на данный момент лайнер находится в «Шереметьево».

О том, почему он не долетел в пункт назначения, официально пока неизвестно. Тем не менее источник в службах аэропорта «Шереметьево» отмечает, что причиной возврата стали проблемы с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

«После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в Шереметьево», — пояснил собеседник «Интерфакса». Он отметил, что самолет благополучно совершил посадку в Москве, в результате нештатной ситуации никто не пострадал.

На прошлой неделе авиакомпания «Аэрофлот», в парке которой находятся 49 пассажирских лайнеров Superjet, отменила десятки рейсов с бортами данного типа. Так, 8 мая были отменены пять парных рейсов из Москвы и обратно. В частности перевозчик задержал рейс из ростовского аэропорта «Платов» в столичный «Шереметьево», который был запланирован на 5:45.

По словам источника ТАСС в экстренных службах Ростовской области, вылет отменили из-за того, что у SSJ-100 заела педаль. Не состоялся также ночной рейс из Риги в Москву и утренний из столицы в Минск. В большинстве случаев, по данным СМИ, причиной отмены становилась техническая неисправность лайнера.

На следующий день, 9 мая, «Аэрофлот» отменил уже 12 рейсов. 10 мая их число возросло до 14. На следующий день также были отменены еще 14 рейсов. В авиакомпании пока не комментируют причины произошедшего.

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По факту шереметьевской катастрофы SSJ-100 возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает несколько версий причин катастрофы, среди которых ошибка пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

По сложившейся практике, обычно эксплуатация типов самолетов, попавших в катастрофу, временно приостанавливается. Однако в случае с SSJ-100, количество которых у российских авиакомпаний не превышает 100 бортов, этого сделано не было.

Министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих заявил, что нет оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 после катастрофы в Шереметьево.

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