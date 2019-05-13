Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?

Максим Калашников о том, как ЦБ РФ во главе с Набиуллиной превратился в фактор уничтожения страны и ее экономики. Что с ним придется делать?
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Казарян Левон Георгиевич написал 13.05.2019 11:14
Короткая у людишек память, забыли, как недавно давали за бакс выше 80 рублей?
А сегодня по 65 никто не берет!
Впрочем, каждому - свое. Набиуллиной - поднимать экономику, Калашникову - языком молоть. Кто начто учился, хы-хы-хы!
только национализация написал 13.05.2019 10:55