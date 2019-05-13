Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ? Максим Калашников о том, как ЦБ РФ во главе с Набиуллиной превратился в фактор уничтожения страны и ее экономики. Что с ним придется делать?



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