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Московский листок

Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 2

Максим Калашников о том, как ЦБ РФ во главе с Набиуллиной превратился в фактор уничтожения страны и ее экономики. Что с ним придется делать?



Рейтинг:   1.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 2
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Хуиз Максим Калашников?
Казарян Левон Георгиевич написал 13.05.2019 11:14
А вот Э. Набиуллина за последнее время укрепила наш рубль почти на 40%, без особых усилий!
Короткая у людишек память, забыли, как недавно давали за бакс выше 80 рублей?
А сегодня по 65 никто не берет!
Впрочем, каждому - свое. Набиуллиной - поднимать экономику, Калашникову - языком молоть. Кто начто учился, хы-хы-хы!
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Что с ним придется делать
только национализация написал 13.05.2019 10:55
только национализация спасет России.
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