Хлористая нефть силовигархии проела "Дружбу" изнутри, Белоруссия требует компенсаций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил сумму ущерба предприятиям страны от грязной российской нефти в сотни миллионов долларов. По его словам, за неделю некондиционное сырье «съедало» по 4 — 5 мм толщины стенок трубопровода. Минск намерен требовать возмещения от Москвы.

Пока доказательств для объявления таких сумм нет, — сказал «Эху» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Ананских подчеркнул, что возмещение ущерба это в любом случае обсуждаемый процесс, но сумма должна быть соизмерима с реальностью.

"Отдельные пробы показывали превышение содержания хлорорганических соединений в 100 раз. Опасность этих соединений заключается в их высокой коррозионной агрессивности, также возможна забивка отдельного теплообменного оборудования и отравление дорогостоящей катализаторной системы", - сказал глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. По его словам, "исходя из уникальности оборудования, его ремонт будет занимать от полугода и больше".

"Если говорить о денежном выражении, то это как минимум десятки миллионов долларов, ущерб может исчисляться многими сотнями миллионов долларов", - заявил 20 апреля Рыбаков.

От редакции: Уж если и может быть что-то в данном уроке химии символическое - так это как раз то, как советская нефть, узурпированная и "подтравленная" силовигархией проедает старый, советский же нефтепровод "Дружба", название которого вполне отражает прежнюю внешнюю политику социалистической, Советской власти. Как и по "Уренгою-Помарам-Ужгороду" шёл фактически социализм в соцстраны - цена там не имела значения, - так и "Дружба" отражала объединение республик (РСФСР и БССР в ланном случае) в нефтедобыче и поставках её в ГДР.

Почему же именно силовигархия, Путин и Ко (а уж потом "Транснефть" - это звено условное) узурпировали и фактически приватизировали нефть советскую? Почему Белоруссия не заявляет своих прав на неё, а вынуждена торговаться с "питерскими"?

Прохудилась "Дружба" - новая, едкая, хлористая нефть, коммерческая, а не социалистическая нефть потекла по этим старым венам...

Д.Ч.

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