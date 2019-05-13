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Московский листок

Давление Порошенко на судей уже расследует Генпрокуратура Украины

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 0

украина фемида генпрокуратура
Давление Порошенко на судей уже расследует Генпрокуратура Украины

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование в отношении президента Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Нацбанка Якова Смолия по заявлению судей Окружного административного суда Киева о вмешательстве в их деятельность в рамках дела Приватбанка, сообщается на сайте суда. 

В апреле Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка. Нацбанк Украины пообещал обжаловать это решение. Порошенко попросил руководство Генпрокуратуры и Службы безопасности Украины изучить возможность привлечения к уголовной ответственности судей за неправосудное решение. Судьи считают, что эти заявления «являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и беспристрастность». 

В декабре 2016 г. правительство Украины решило национализировать Приватбанк. Нацбанк Украины признал его неплатежеспособным. Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал в суд иск с требованием признать эти решения незаконными.

Напомним, в окружении победившего при поддержке Коломойского во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского ещё 23 апреля пообещали рассказать ещё и некую «правду» о начале военных действий на юго-востоке страны. То есть не один Приватбанк теперь припомнят недавнему президенту...

Как написал в своем блоге на портале «Обозреватель» член команды политика Иван Апаршин, общественности раскроют данные о событиях в Дебальцево и Иловайске в 2014 году. «Никто не собирается ничего ни от кого прятать», — отметил он.   

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