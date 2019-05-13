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Московский листок

Молодого помощника Бутырского межрайонного прокурора прикончили во время "голубых" утех?

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 1

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Молодого помощника Бутырского межрайонного прокурора прикончили во время "голубых" утех?

В Москве нашли мертвым 23-летнего помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, на теле которого обнаружены следы избиения. Об этом сообщает сайт kp.ru. 

Как отмечается, молодого человека обнаружили в съемной квартире, где, кроме него, никто не жил. По словам источников издания, у него во рту был галстук. 

«По некоторым данным, мужчина мог быть убит во время полового акта», — сказал источник. Насколько экзотическим был половой акт, и с кем именно, мужчиной или женщиной, источник не уточнил. Возможно, потребуется экспертиза.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают причину смерти Некрасова и занимаются проверкой его личных контактов.

Отметим, что в череде странных смертей силовиков и представителей судебной ветви власти - эта ещё не самая яркая, хотя и с явным налётом нежелательного "голубого" компромата (а "голубое лобби" водится и у судейских - весьма богатых господ, фактически касты).

В конце марта, напрмиер, найден был мёртвым у себя дома с пенсионным удостоверением генерал-майор ФСБ. Непонятно, что он собирался сделать с этим удостоверением, и имеет ли оно эмоциональное отношение к его гибели.

Впрочем, вот как выглядел исходник очень скупой информации об этом незаурядном событии:

"Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.  По данным правоохранительных органов, рядом с телом нашли пенсионное удостоверение ФСБ.

«По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено», — сказал источник." 

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Всего комментариев к статье: 1
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старче написал 13.05.2019 12:16
Ихнее время их и раздавит.
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