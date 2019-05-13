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Московский листок

Левый Блок визуально солидарен с задержанной в День Победы казахской активисткой

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 0

протест казахстан неофеодализм левый блок
Левый Блок визуально солидарен с задержанной в День Победы казахской активисткой

Активистка Жанбота Алжанова была задержана в Нур-Султане (Астане) 9 мая — ее схватили на улице и затолкали в машину неизвестные, оказавшиеся полицейскими. На допросе она узнала, что является свидетелем. За несколько дней до задержания девушка сфотографировалась с воображаемым плакатом — сделано это было после того, как в Уральске был задержан парень с пустым листом бумаги.

9 мая в твиттере появилась информация о задержании Жанботы Алжановой, сообщалось, что за несколько дней до этого она сфотографировалась с воображаемым плакатом.

Тем временем, утром сегодня активисты Левого Блока вышли к посольству Казахстана с невидимым баннером в поддержку репрессируемых активистов оппозиции.

Напомним, что накануне президентских выборов в этой стране старательно зачищается политическое поле. Активиста Аслана Сагутдинова задержали за пустой плакат, а Жанботу Алжанову и вовсе за воображаемый.



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