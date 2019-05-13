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Московский листок

Серёжу Зверева оштрафовали на 15 тысяч за защиту Байкала в неположенном месте

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 2

экология фемида байкал
Серёжу Зверева оштрафовали на 15 тысяч за защиту Байкала в неположенном месте

Тверской суд Москвы оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за одиночный пикет против строительства завода на Байкале, передает ТАСС из зала суда. 

Суд признал Зверева виновным в нарушении правил пикетирования (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ). Он проводил акцию рядом с Кремлем, где запрещено организовывать публичные мероприятия. 

В начале марта Зверев устроил одиночный пикет с плакатом «Против строительства завода на Байкале». Через неделю ему пришла повестка о необходимости прийти в отдел полиции для составления протокола за нарушение правил проведения митингов.

Строительство завода по розливу бутилированной воды на Байкале началось в январе 2019 г. Местные жители требовали его прекращения. В начале апреля суд запретил строительство завода в качестве обеспечительной меры по иску местной прокуратуры.

Напомним, Красная площадь и вообще территория вблизи Кремля обладает особым статусом территории, «непосредственно прилегающей» к резиденциям президента России (п. 3 ч. 2 ст. 8 ФЗ от 19.06.2004N 54-ФЗ) и потому на неё не распространяется действие Федерального закона о митингах. При этом очень сложно понять, где именно проходит граница резиденции президента и что относится к прилегающим территориям – ни в одном законе это чётко не описано.

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Всего комментариев к статье: 2
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
Доктор*Лечим*Баранов и Прочую ОбмУдь!мОтя---заходи написал 13.05.2019 15:18
мОтя, что же ты своего собрата-голубца не поддержал-то?
пара йебонтырей+голубцов = СИЛА!
А!
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(без названия)
anatoliynesterov написал 13.05.2019 15:08
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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