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Московский листок

Ответные пошлины на товары из США Китай готовил целый год

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 0

сша кнр
Ответные пошлины на товары из США Китай готовил целый год

Китай с 1 июня 2019 года введет ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $60 млрд. Как говорится в опубликованном в понедельник заявлении Комитета по таможенным тарифам Госсовета КНР, эти меры приняты в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%. 

"С 00:00 1 июня 2019 года в отношении части товаров из США будут повышены пошлины", - говорится в документе. 

Как следует из заявления ведомства, в отношении 2493 наименований пошлины будут повышены до 25%, аналогичные сборы будут увеличены до 20% для 1078 товарных позиций. Пошлины в отношении еще 974 наименований будут повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами 5%. 

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Напомним, ещё год назад, в апреле об этом же говорилось в опубликованном в пятницу заявлении Министерства коммерции КНР: 

"Китай пойдет до конца, не остановится перед любой ценой. Необходимо дать отпор, принять новые комплексные контрмеры и твердо защитить интересы родины и народа", - подчеркивается в заявлении ведомства. В министерстве также заявили, что Китай продолжит оставаться открытой страной, будет "защищать многостороннюю торговую систему и содействовать либерализации и упрощению глобальной торговли и инвестиций".  

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