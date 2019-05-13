У Глацких чинуш в департаменте молодёжной политики приворовывали

Прокуратура Свердловской области потребовала устранить нарушения бюджетного законодательства, допущенные департаментом молодежной политики, который возглавляла Ольга Глацких. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

Департамент был ликвидирован и переведен в подчинение созданному на базе Министерства общего и профессионального образования региона Министерству образования и молодежной политики Свердловской области. Это произошло после того, как глава департамента Ольга Глацких разгневала многих россиян своим высказыванием про то, что государство "ничего не должно" молодым людям, потому что не просило их рожать.

"Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства департаментом молодежной политики", - сказали в пресс-службе, не уточнив сути нарушений и времени, когда они были допущены.

Ранее на YouTube был опубликован сюжет о встрече Ольги Глацких с молодежью Кировграда 24 октября 2018 года. Во время беседы 29-летняя чиновница и бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2014 года призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития, а не надеяться на государство, поскольку оно "в принципе ничего не должно" молодым людям, а должны родители, "потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать".

Кстати, звезда глацкИх чинуш всея Эрэфии не спешила увольняться после скандала. Чиновница прямо заявила, что «совесть не позволит» ей добровольно оставить проекты, которыми она занимается. Глацких будет ждать проверки и не уйдет в отставку до ее окончания.

«Когда я занималась большим спортом, были такие ситуации, когда можно было ставить крест на карьере. В 13 лет у меня был перелом позвоночника, но я не бросила и доказала, что трудности делают нас сильнее. Те дела, которые были направлены на молодежь, которые были созданы вновь с моим приходом, с созданием департамента, мне совесть не позволяет бросить. Я не могу оставить около 400 000 вовлеченных в мероприятия ребят. Во время моего отсутствия не реализовались три проекта. При чем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — объяснила она.

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