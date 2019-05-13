Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У Глацких чинуш в департаменте молодёжной политики приворовывали

Опубликовано 13.05.2019 в разделе комментариев 1

коррупция свердловск
У Глацких чинуш в департаменте молодёжной политики приворовывали

Прокуратура Свердловской области потребовала устранить нарушения бюджетного законодательства, допущенные департаментом молодежной политики, который возглавляла Ольга Глацких. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства. 

Департамент был ликвидирован и переведен в подчинение созданному на базе Министерства общего и профессионального образования региона Министерству образования и молодежной политики Свердловской области. Это произошло после того, как глава департамента Ольга Глацких разгневала многих россиян своим высказыванием про то, что государство "ничего не должно" молодым людям, потому что не просило их рожать. 

"Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внес главе региона Евгению Куйвашеву представление с требованием исправить ситуацию с грубыми нарушениями бюджетного законодательства департаментом молодежной политики", - сказали в пресс-службе, не уточнив сути нарушений и времени, когда они были допущены. 

Ранее на YouTube был опубликован сюжет о встрече Ольги Глацких с молодежью Кировграда 24 октября 2018 года. Во время беседы 29-летняя чиновница и бывшая олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2014 года призвала школьников и их родителей самостоятельно искать возможности для развития, а не надеяться на государство, поскольку оно "в принципе ничего не должно" молодым людям, а должны родители, "потому что они вас родили, государство их не просило вас рожать".

Кстати, звезда глацкИх чинуш всея Эрэфии не спешила увольняться после скандала. Чиновница прямо заявила, что «совесть не позволит» ей добровольно оставить проекты, которыми она занимается. Глацких будет ждать проверки и не уйдет в отставку до ее окончания.

«Когда я занималась большим спортом, были такие ситуации, когда можно было ставить крест на карьере. В 13 лет у меня был перелом позвоночника, но я не бросила и доказала, что трудности делают нас сильнее. Те дела, которые были направлены на молодежь, которые были созданы вновь с моим приходом, с созданием департамента, мне совесть не позволяет бросить. Я не могу оставить около 400 000 вовлеченных в мероприятия ребят. Во время моего отсутствия не реализовались три проекта. При чем федеральных проектов, которые реализует вся страна», — объяснила она. 

Новости по теме:

Никто из глацкИх чинуш увольняться не собирается: не напилились ещё

Глацких чинуш за правду о реформах никто увольнять и не думал - только выговор



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Белый брат написал 13.05.2019 19:46
Видать только суд Линча спасет Россию. Если собака взбесилась, то ее умерщвляют, а труп сжигают что бы другие не заразились.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Если бы выбор был между Зеленским и Путиным, за кого бы вы проголосовали?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сел с заклинившим шасси и не загорелся, потому что не "Суперджет"
Сел с заклинившим шасси и не загорелся, потому что...
12.05.2019
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ?
13.05.2019
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сердюков возглавил совет директоров ОАК (1)
У Глацких чинуш в департаменте молодёжной политики приворовывали (1)
Ответные пошлины на товары из США Китай готовил целый год (0)
Серёжу Зверева оштрафовали на 15 тысяч за защиту Байкала в неположенном месте (4)
Левый Блок визуально солидарен с задержанной в День Победы казахской активисткой (2)
Молодого помощника Бутырского межрайонного прокурора прикончили во время "голубых" утех? (4)
Давление Порошенко на судей уже расследует Генпрокуратура Украины (1)
Что делать с нашим убийцей - ЦБ РФ? (3)
Хлористая нефть силовигархии проела "Дружбу" изнутри, Белоруссия требует компенсаций (3)
Москвичи любят Собянина и клубнику по 300 рублей (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Лимонов в Париже. Фотографии
Максим Калашников Максим Калашников: Завтра - трудный съемочный день. Оставляю дискотеку для друзей - светлый 1983-й
Дарья Митина Дарья Митина: Игрушку показали, но не дают
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В Севастополе даже вода дороже, чем "на материке"
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss